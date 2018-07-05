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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Чистая прибыль «ТольяттиАзота» за первый квартал 2018 года превысила 2 млрд рублей

5 июля 2018 23:59
206
Данная информация раскрыта в системе СПАРК-Интерфакс, передает «СО» ОНЛАЙН.

За весь 2017 года тольяттинский завод смог заработать только 842 млн рублей. 
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Комментарии



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