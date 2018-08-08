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Чемезов заявил о риске остановки «Тракторных заводов» из-за планов ВЭБа

8 августа 2018 19:23
88
Глава «Ростеха» предупредил премьера Дмитрия Медведева о рисках плана нового руководства ВЭБа по пересмотру условий финансового оздоровления «Тракторных заводов». Перенос сделки угрожает выполнению гособоронзаказа, считает Чемезов.
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов попросил премьер-министра и главу набсовета ВЭБа Дмитрия Медведева не допустить остановки производства концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) из-за переоценки его задолженности перед ВЭБом. Об этом говорится в письме Чемезова премьеру от 23 июля (есть у РБК). Подлинность документа подтвердил РБК источник, близкий к правительству.

По мнению Чемезова, планы ВЭБа отказаться от ранее согласованной с «Ростехом» схемы урегулирования задолженности могут привести к срыву гособоронзаказа, а также «возникновению социальной напряженности в регионах», где присутствуют предприятия концерна, подчеркивает глава «Ростеха».

Сейчас совокупные долги КТЗ превышают 100 млрд руб., из которых более 80 млрд руб. — долг перед ВЭБ, следует из письма. В целях «сохранения производственного потенциала ключевых предприятий КТЗ» было принято решение привлечь частного инвестора — связанную с «Трансмашхолдингом» группу «Транспортные компоненты». Вместе с этим ВЭБ обещал уступить права требования к предприятиям КТЗ связанной с «Ростехом» структуре — «Литейное производство». Этой компанией владеют холдинг «Ростеха» «Высокоточные комплексы» (33,3%) и «Транспортные компоненты» (66,6%). Взамен ВЭБ получил бы два простых беспроцентных векселя, обеспеченных поручительством структур «Ростеха» и «Трансмашхолдинга», пишет Чемезов.

По оценке ВЭБа, рыночная стоимость уступаемых активов составляет 5,4 млрд руб., напоминает Чемезов. «Дополнительно к оплате уступаемых прав требований «Ростехом» и холдинга «Транспортные компоненты» в настоящий момент осуществляется невозвратное финансирование предприятий военного и гражданского дивизионов в объеме порядка 7,5 млрд руб. и 6 млрд руб. соответственно», — добавил глава госкорпорации. Кроме того, «Рособоронэкспорт» предоставит возвратное финансирование КТЗ в размере 5,1 млрд руб., подчеркивает Чемезов.

Но на заседании рабочей группы Внешэкономбанка были приняты решения об изменении ранее согласованной схемы сделки, а также о проведении повторной оценки рыночной стоимости уступаемых прав требований, пишет глава «Ростеха». Это сдвинет сроки реализации сделки, считает Чемезов.

«Даже небольшая задержка реализации сделки приведет к переходу предприятий в конкурсное производство и утрате контроля над операционной деятельностью как со стороны Внешэкономбанка, так и со стороны «Ростеха», полной остановке производства», — обращает внимание глава госкорпорации. Кроме того, в отсутствии согласованной позиции «Ростех» и частный инвестор приостановят невозвратное финансирование предприятий КТЗ, предупреждает Чемезов.

Решение о сделке по КТЗ было принято ВЭБом весной 2018 года до назначения бывшего вице-премьера Игоря Шувалова главой госкорпорации​.

Что такое КТЗ

Основатель концерна «Тракторные заводы» — Михаил Болотин. В 1996 году он приобрел Чебоксарский завод промышленных тракторов («Промтрактор»). Это был первый машиностроительный актив группы.

Компания активно скупала действующие российские и иностранные машиностроительные предприятия на заемные деньги, средства предоставлял в том числе ВЭБ. Спустя десять лет в группу входили более десятка заводов: Чебоксарский агрегатный завод, Чебоксарский завод силовых агрегатов, «Курганмашзавод», «Промтрактор», «Фирма Комбайн», «Липецкий трактор», датская компания Silvatek и другие. В 2009 году «Тракторные заводы» провели IPO на Франкфуртской бирже, первой из российских компаний после экономического кризиса 2008 года.

Финансовые проблемы у КТЗ начались в 2010 году из-за слабого спроса на продукцию, в итоге компания провела делистинг. Долги концерна по состоянию на 2018 год оценивались в 100 млрд руб., из которых около 84 млрд руб. приходится на ВЭБ. Акционеры компании (вместе с Болотиным владельцем КТЗ был Альберт Баков с 20-процентным пакетом) пытались договориться с кредиторами. Но ВЭБ инициировал процедуру банкротства ряда предприятий концерна. В итоге управление КТЗ перешло к «Ростеху», и госкорпорация привлекла к развитию концерна инвестора — группу «Транспортные компоненты».

«Разберитесь и доложите»

24 июля Дмитрий Медведев направил резолюцию на письмо Чемезова (есть у РБК) зампреду правительства Максиму Акимову и главе ВЭБа Игорю Шувалову следующего содержания: «Разберитесь и доложите предложения, имея в виду необходимость недопущения остановки производства».

В «Ростехе» факт направления письма комментировать отказались. При этом в госкорпорации отметили, что «Ростех» не является собственником концерна, акционерами ​по-прежнему выступают частные лица. «Понимая особенное положение концерна в системе ОПК и его градообразующую роль, мы предлагаем сценарий оздоровления КТЗ, не связанный с банкротством стратегически важных предприятий, с привлечением частного инвестора — холдинга «Транспортные компоненты», — заявили в «Ростехе». В госкорпорации заверили, что в​ течение переходного периода «Ростех» и частный инвестор готовы обеспечивать «значительное финансирование» КТЗ в невозвратном режиме, чтобы поддержать работу концерна и исполнение контрактов гособоронзаказа.

В пресс-службе ВЭБа оставили без комментариев письмо Чемезова. Источник, знакомый с ходом переговоров сообщил РБК, что «общая задача и «Ростеха», и ВЭБа — «сохранение предприятия и его коллектива».


Фото: Олег Яковлев / РБК




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Комментарии



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8 августа 2018  19:23
Глава «Ростеха» предупредил премьера Дмитрия Медведева о рисках плана нового руководства ВЭБа по пересмотру условий финансового оздоровления «Тракторных заводов». Перенос сделки угрожает выполнению гособоронзаказа, считает Чемезов.
Чемезов заявил о риске остановки «Тракторных заводов» из-за планов ВЭБа
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