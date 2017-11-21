Чаще всего в Самаре в аренду сдают однокомнатные квартиры
21 ноября 2017 09:18
29
СОФЖИ проанализировало ситуацию в секторе аренды жилой недвижимости Самары. Анализ в октябре 2017 года проводился на основании 1639 уникальных предложений, размещенных на сайте «N1.RU Недвижимость» (https://samara.n1.ru/).
Наиболее представленными на рынке аренды жилой недвижимости Самары остаются однокомнатные квартиры (71,9%). При этом наибольшее количество предложений приходится на квартиры в кирпичных домах «улучшенной» планировки.
По административным районам наибольшее количество предложений к аренде представлено в Октябрьском районе –26,2%.
Максимальная средняя арендная плата в октябре 2017 года у трехкомнатных кирпичных «улучшенок» - 39 091 руб./мес., минимальная у однокомнатных «малосемеек» - 7 504 руб./мес.
При этом средняя цена предложения по городу составила 11 034 рублей/мес.: 1-ком. квартиры – 9 593 рублей/мес.; 2-ком. – 13 251 рубль/мес., 3-ком. – 33 324 рублей/мес.
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