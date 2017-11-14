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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Чапаевск может стать территорией опережающего развития

14 ноября 2017 12:49
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Чапаевск может стать территорией опережающего развития В ближайшее время предусмотрено продолжение реализации мер поддержки моногородов.
В ближайшее время предусмотрено продолжение реализации мер поддержки моногородов.

В Самарской области может появиться еще одна территория опережающего развития (ТОР). Об этом сообщил сегодня, 14 ноября, врио вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.

По его словам, в ближайшее время предусмотрено продолжение реализации мер поддержки моногородов как на областном, так и на федеральном уровне, пишет Самру.ру.

«Мы уверены, что в следующем году приблизимся к принятию решения о создании ТОР в городе Чапаевске», - отметил Кобенко.

Напомним, в настоящее время в регионе только одна ТОР - в Тольятти, такой статус был присвоен городу в 2016 году.

Территория опережающего социально-экономического развития – часть субъекта России, на которой в соответствии с решением правительства РФ установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности. Резиденты ТОР получают налоговые льготы и другие преимущества, благодаря чему могут запускать новые производства и организовывать новые рабочие места.

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Комментарии



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