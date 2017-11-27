Бывший директор Тольяттинской птицефабрики за неуплату 20 млн налогов оштрафован на 100 тыс. рублей
27 ноября 2017 10:47
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Бывшего директора Тольяттинской птицефабрики Андрея Шаруева осудили за неуплату налогов на сумму порядка 20 млн руб., пишет "Самарское обозрение".
Напомним, с прошлого года в отношении птицефабрики в самарском арбитраже рассматривается дело о банкротстве. В настоящий момент в компании введена процедура наблюдения. Кредиторская задолженность по состоянию на конец прошлого года превышала 354 млн рублей.
Часть из этих требований — долги по налоговым платежам. Более 17 млн руб. — размер основного долга птицефабрики по НДФЛ. 14 сентября арбитраж принял к рассмотрению заявление фискалов по включению в реестр требований кредиторов.
Именно требование налоговиков легло в основу уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего генерального директора птицефабрики Андрея Шаруева. Он был назначен руководителем компании в феврале 2015 года. Межрайонная ИФНС № 15 по Самарской области провела выездную налоговую проверку птицефабрики.
Проверка показала, что фабрика недоплатила налогов на 19,729 млн рублей. Налоговики предписали погасить долг, добавив к нему пени в сумме 2,167 млн руб. и 897 тыс. руб. штрафа. По данным фискалов, причиной неуплаты налога были погашение банковских кредитов, оплата долгов поставщикам и подрядчикам и заработной платы.
В результате по требованию налоговиков было возбужденно дело. Следствие установило, что "на птицефабрике в тот период реконструирована система освещения на 6,6 млн руб., а также выплачена мат-помощь работникам на 1,3 млн рублей". "Своими преступными действиями Шаруев причинил ущерб бюджетной системе РФ в виде недополученного налога на доходы физических лиц в крупном размере, на общую сумму более 18 млн рублей", сообщает "Самарское обозрение".
Шаруев сообщил суду, что ремонт освещения был необходим, так как в противном случае могла случиться "экологическая катастрофа", не став пояснять, в чем именно она могла заключаться.
Суд в итоге не одобрил действия Шаруева, констатировав, что тот "действовал в личных интересах, стремился извлечь выгоду, обусловленную такими побуждениями, как карьеризм, желание приукрасить положение дел на предприятии перед председателем совета директоров".
20 июля 2017 г. судья Ставропольского районного суда признала Шаруева виновным и назначила ему наказание в виде штрафа 150 тыс. рублей. До вступления приговора в законную силу Шаруев находился под подпиской о невыезде. За налоговиками в рамках этого же дела суд признал право на удовлетворение гражданского иска в части возмещения всей задолженности по НДФЛ.
Вопрос о размере указанного долга был передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. 25 сентября Самарский областной суд смягчил приговор менеджеру — штраф уменьшен до 100 тыс. рублей. В остальной части вердикт остался без изменения. Шаруев так и не признал себя виновным.
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