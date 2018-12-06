Бюджет региона на 2019 год принят во втором чтении
6 декабря 2018 19:56
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За три недели, прошедшие с первого чтения к проекту бюджета поступило 428 поправок на общую сумму 86,1 млрд рублей. Из них 324 предлагается рассмотреть в ходе исполнения бюджета в следующем году, 84 отклонить и 20 учесть при реализации бюджета-2019. Больше всего поправок касаются образования – 96, дорожного хозяйства – 83, объектов коммунальной инфраструктуры – 50, обеспечения жильем – 21 и транспорта – 10.
Профильный комитет Самарской Губернской Думы порекомендовал учесть 20 поправок, 325 поправок рассмотреть в ходе исполнения бюджета, а 83 поправки отклонить. В результате активного заинтересованного обсуждения депутаты утвердили бюджет на 2019 год, доходы запланированы в сумме 136,894 млрд рублей, расходы составят 136,752 млрд рублей, профицит – 141,7 млн рублей.
На сегодняшний день в бюджете еще не учтены безвозмездные поступления из федерального бюджета в сумме более 21 млрд рублей.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что между первым и вторым чтением бюджета велась очень напряженная работа по рассмотрению поправок, которые вносили депутаты, представители всех политических партий, представленных в думе. Сумма поправок, которые были учтены полностью, составила 1,615 млрд рублей.
«Мы очень внимательно отнесёмся к каждой поправке во время исполнения бюджета. Практика 2018 года показывает, что мы возвращаемся в течение года к тем предложениям, которые внесли депутаты. И большинство поправок, которые вносились при принятии бюджета, находят свою реализацию», – сказал Глава региона.
Говоря о тех поправках, которые пока не нашли свое отражение в бюджете, Дмитрий Азаров отметил: «Практика показывает, что в течение года мы возвращаемся к тем предложениям, которые внесли депутаты и большинство из них находят поддержку и реализацию в рамках статей бюджета Самарской области».
Председатель комитета Губдумы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Габибулла Хасаев отметил, что тщательная проработка поступивших от депутатов предложений была проведена в кратчайшие сроки: «Поступило много поправок. Это говорит о том, что, с одной стороны, есть много острых вопросов в социально-экономическом развитии губернии, с другой — что депутаты активно изучают ситуацию на местах и влияют на решение проблем жителей».
Губернатор также подчеркнул важность того, что бюджет принят практически за месяц до окончания 2018 года. Это дает Правительству Самарской области, министерствам, всем распорядителям бюджетных средств дополнительное время на подготовку конкурсной документации, проведение торгов.
«К строительному сезону мы должны подойти во всеоружии. – подчеркнул Губернатор. – Ведь это и строительство дорог, и больниц, и школ, и детских садов. Хочу поблагодарить депутатский корпус за то, что бюджет принят оперативно, в начале месяца. Это дает дополнительную возможность Правительству подготовиться, чтобы использовать каждый бюджетный рубль народных средств был потрачен эффективно, качественно, в надлежащие технологические сроки».
Глава региона отметил, что бюджет принят пока без учета федеральных средств: «Мы вернемся к этому вопросу до конца года, когда средства будут доведены до нас. В сумме бюджет Самарской области составит более 157 млрд рублей».
Дмитрий Азаров напомнил, что здесь главной задачей была включение региона в национальные проекты. Результаты проведенной системной работы получили высокую оценку как на федеральном уровне, так и на уровне ПФО.
Глава региона подчеркнул, что это касается не только 2019 года, а всего шестилетнего периода. 2019 год — стартовый для реализации нацпроектов, в дальнейшем финансирование будет увеличиваться. «Все основания для этого у нас есть, мы защитили интересы Самарской области», — сказал Губернатор.
Отдельно Дмитрий Азаров отметил социальную ориентированность бюджета Самарской области – более 70% расходов направляются на социальные нужды: «Это главный приоритет в нашей работе. Мы должны находить разумный баланс между обеспечением мер социальной поддержки, образованием, здравоохранением, и расходованием средств на экономику, на развитие региона. Считаю, что вместе с Губернской Думой такой баланс нам найти удалось».
Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников подчеркнул, что период работы над бюджетом очень ответственный. От того, как сработают две ветви власти — законодательная и исполнительная — зависит очень многое.
«Надо принимать очень гибкие, тонкие решения, потому что денег, естественно, на все не хватает, их не хватает всем и всегда. Я удовлетворен тем, что мы приняли решения правильные, взвешенные. Социальная сфера, это здравоохранение, образование, социальная защита – это более 2/3 бюджета. Наша область достойна лучшей жизни, и бюджет направлен на то, чтобы люди, проживающие в регионе, ощутили нашу заботу, а особенно социально незащищенные граждане. Чтобы люди получали достойное образование, квалифицированную медицинскую помощь, меры социальной поддержки. И у меня такое впечатление, что мы этого добились», – отметил Геннадий Котельников, передает пресс-служба облправительства.
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