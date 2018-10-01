Бюджет Самары немного похудеет в 2019 году, зато останется бездефицитным

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В 2020–2021 гг. администрация Елены Лапушкиной рассчитывает на постепенный рост доходов — до 15,876 млрд рублей и до 15,975 млрд рублей соответственно. Бюджет также должен остаться бездефицитным, то есть расходы должны быть равны доходам.Долг муниципального бюджета перед коммерческими организациями в 2019 году должен снизиться с утвержденных год назад 14,62 млрд рублей до 13,67 млрд в проекте нового бюджета. В то же время появятся обязательства перед другими бюджетами в размере 1,24 млрд рублей. Ранее таковых не было.В 2020 году объем долговых обязательств изменится незначительно по сравнению с ранее утвержденными — 15,9 млрд рублей вместо 15,5 млрд. В 2021 году они составят уже 1,975 млрд. Обязательства перед другими бюджетами снова будут равны нулю.