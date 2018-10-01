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Бюджет Самары немного похудеет в 2019 году, зато останется бездефицитным

1 октября 2018 19:33
136
В 2020–2021 гг. администрация Елены Лапушкиной рассчитывает на постепенный рост доходов. Бюджет также должен остаться бездефицитным, то есть расходы должны быть равны доходам.
Администрация Самары на своем официальном сайте опубликовала проект бюджета на 2019-й и плановый период 2020–2021 гг. Документ предполагает, что доходы города в наступающем году составят 14,91 млрд рублей без учета безвозмездных поступлений из вышестоящей казны. Это меньше показателей, изначально утвержденных для бюджета текущего года. В первой редакции бюджета-2018 они были утверждены в размере 15,01 млрд рублей, передает «СО» ОНЛАЙН.

В 2020–2021 гг. администрация Елены Лапушкиной рассчитывает на постепенный рост доходов — до 15,876 млрд рублей и до 15,975 млрд рублей соответственно. Бюджет также должен остаться бездефицитным, то есть расходы должны быть равны доходам.

Долг муниципального бюджета перед коммерческими организациями в 2019 году должен снизиться с утвержденных год назад 14,62 млрд рублей до 13,67 млрд в проекте нового бюджета. В то же время появятся обязательства перед другими бюджетами в размере 1,24 млрд рублей. Ранее таковых не было.

В 2020 году объем долговых обязательств изменится незначительно по сравнению с ранее утвержденными — 15,9 млрд рублей вместо 15,5 млрд. В 2021 году они составят уже 1,975 млрд. Обязательства перед другими бюджетами снова будут равны нулю. 
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Комментарии



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В 2020–2021 гг. администрация Елены Лапушкиной рассчитывает на постепенный рост доходов. Бюджет также должен остаться бездефицитным, то есть расходы должны быть равны доходам.
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