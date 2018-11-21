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Бюджет Самары недополучит в 2019 году 173,1 млн рублей налогов. Как рассказал руководитель департамента финансов администрации Самары, снижение поступлений налогов в 2019 году по сравнению с 2018 годом произошло по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.- Это связано с отсутствием поступлений задолженности по исполнительным листам, а также по арендаторам, выполняющим обязательства по проблемным объектам долевого строительства, а также арендаторам, проходящим процедуру конкурсного производства или реорганизации, а также находящимся в стадии ликвидации, - пояснил на заседании фракции "ЕР" в Самарской городской думе Харитонов.