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Бюджет Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов принят единогласно во втором чтении

30 ноября 2017 17:12
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Дмитрий Азаров:
30 ноября под председательством Виктора Сазонова состоялось заседание Самарской Губернской Думы, в котором приняли участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Самарской области Сергей Мамедов, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ Виктор Казаков, Леонид Калашников, Владимир Бокк, Евгений Серпер, Игорь Станкевич, представители Правительства Самарской области, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

На заседании было рассмотрено 29 вопроса, в том числе 16 проектов областных законов.

В начале заседания депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата Самарской Губернской Думы Виктора Кузнецова и об освобождении от его должности заместителя председателя комитета Самарской Губернской Думы по образованию и науке в связи с назначением Виктора Кузнецова на должность первого заместителя руководителя Администрации Губернатора Самарской области.

Главным вопросом повестки дня стал вопрос о проекте Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Врио заместителя председателя Правительства Самарской области – министра управления финансами Самарской области Андрей Прямилов рассказал, что после принятия закона в первом чтении была проделана огромная работа по его доработке. От Правительства Самарской области, депутатов, комитетов, фракций и других субъектов права законодательной инициативы поступило 511 поправок. Он подчеркнул, что текущая финансовая ситуация не позволяет учесть все поправки одномоментно, но Правительство региона приложит все усилия по решению обозначенных проблем и нужд в процессе исполнения бюджета.

В ходе обсуждения этого вопроса депутат Михаил Матвеев еще раз поднял тему о необходимости возвращения безлимитного проездного для отдельных льготных категорий граждан. Андрей Прямилов прокомментировал, что вопрос о количестве поездок граждан по льготным проездным билетам активно рассматривается рабочей группой, которая примет оптимальное решение в зависимости от потребностей граждан и возможностей областного бюджета.

В целом по итогам обсуждения учтено полностью или частично 64 поправки, 233 – отклонены и 214 поправок будут рассмотрены в ходе исполнения областного бюджета в следующем году.

Основные параметры бюджета, принятого во втором чтении составляют:

На 2018 год:

общий объем доходов – 140 448 561 тыс. рублей;
общий объем расходов – 139 854 399 тыс. рублей;
профицит — 594 162 тыс. рублей.

На 2019 год:

общий объем доходов – 143 914 946 тыс. рублей;
общий объем расходов – 143 936 585 тыс. рублей;
дефицит – 21 639 тыс. рублей.

На 2020 год:

общий объем доходов – 149 001 535 тыс. рублей;
общий объем расходов – 151 253 514 тыс. рублей;
дефицит – 2 251 979 тыс. рублей.

Председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Габибулла Хасаев в своем выступлении  еще раз подчеркнул общую направленность областного бюджета – 76,5% расходов направлены на социальное развитие.

Также Габибулла Хасаев обозначил серьезные вопросы, которые требуют большой консолидированной совместной работы и продуманного решения. Это: увеличение доли бюджетных капитальных вложений, чтобы решить вопрос с огромным объемом незавершенного строительства; развитие институтов государственно-частного партнерства; активное привлечение внебюджетных инвестиций в развитие региона; работа по увеличению доли налоговых доходов.

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров высказал слова благодарности депутатскому корпусу Губернской Думы за совместную работу и подробный разбор многих направлений, которые определят деятельность Правительства региона на последующие годы.

Он особенно подчеркнул: «Работа над бюджетом велась активно и публично. Все наши усилия позволили утвердить продуманный ёмкий бюджет, в котором найден баланс между необходимой экономией и полным выполнением всех социальных обязательств перед гражданами.

Общий объем социальных расходов превышает 106 млрд рублей. Уже с 1 января 2018 года будет достигнуто полное исполнение Указов Президента Российской Федерации, в частности об увеличении заработной платы работникам бюджетной сферы.

Подчеркну, что впервые за последние 5 лет мы также индексируем заработную плату иным категориям, которые не предусмотрены в Указах Президента. Также впервые в течение 5 лет мы индексируем ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.

Работу по исполнению бюджета надо начинать уже сегодня. Задачи стоят серьезные и ответственные. 2018 – год особой ответственности для всей страны и для Самарской области. И он должен стать показательным, переломным в плане результативности».

Закон об областном бюджете был принят во втором чтении с учетом одобренных поправок, сообщает пресс-служба Самарской Губдумы.




Фото:   пресс-служба Самарской Губдумы

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Комментарии



Экономика региона
30 ноября 2017  17:12
Дмитрий Азаров:
Бюджет Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов принят единогласно во втором чтении
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