Бюджет Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов принят единогласно во втором чтении
30 ноября 2017 17:12
74
На заседании было рассмотрено 29 вопроса, в том числе 16 проектов областных законов.
В начале заседания депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата Самарской Губернской Думы Виктора Кузнецова и об освобождении от его должности заместителя председателя комитета Самарской Губернской Думы по образованию и науке в связи с назначением Виктора Кузнецова на должность первого заместителя руководителя Администрации Губернатора Самарской области.
Главным вопросом повестки дня стал вопрос о проекте Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Врио заместителя председателя Правительства Самарской области – министра управления финансами Самарской области Андрей Прямилов рассказал, что после принятия закона в первом чтении была проделана огромная работа по его доработке. От Правительства Самарской области, депутатов, комитетов, фракций и других субъектов права законодательной инициативы поступило 511 поправок. Он подчеркнул, что текущая финансовая ситуация не позволяет учесть все поправки одномоментно, но Правительство региона приложит все усилия по решению обозначенных проблем и нужд в процессе исполнения бюджета.
В ходе обсуждения этого вопроса депутат Михаил Матвеев еще раз поднял тему о необходимости возвращения безлимитного проездного для отдельных льготных категорий граждан. Андрей Прямилов прокомментировал, что вопрос о количестве поездок граждан по льготным проездным билетам активно рассматривается рабочей группой, которая примет оптимальное решение в зависимости от потребностей граждан и возможностей областного бюджета.
В целом по итогам обсуждения учтено полностью или частично 64 поправки, 233 – отклонены и 214 поправок будут рассмотрены в ходе исполнения областного бюджета в следующем году.
Основные параметры бюджета, принятого во втором чтении составляют:
На 2018 год:
общий объем доходов – 140 448 561 тыс. рублей;
общий объем расходов – 139 854 399 тыс. рублей;
профицит — 594 162 тыс. рублей.
На 2019 год:
общий объем доходов – 143 914 946 тыс. рублей;
общий объем расходов – 143 936 585 тыс. рублей;
дефицит – 21 639 тыс. рублей.
На 2020 год:
общий объем доходов – 149 001 535 тыс. рублей;
общий объем расходов – 151 253 514 тыс. рублей;
дефицит – 2 251 979 тыс. рублей.
Председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Габибулла Хасаев в своем выступлении еще раз подчеркнул общую направленность областного бюджета – 76,5% расходов направлены на социальное развитие.
Также Габибулла Хасаев обозначил серьезные вопросы, которые требуют большой консолидированной совместной работы и продуманного решения. Это: увеличение доли бюджетных капитальных вложений, чтобы решить вопрос с огромным объемом незавершенного строительства; развитие институтов государственно-частного партнерства; активное привлечение внебюджетных инвестиций в развитие региона; работа по увеличению доли налоговых доходов.
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров высказал слова благодарности депутатскому корпусу Губернской Думы за совместную работу и подробный разбор многих направлений, которые определят деятельность Правительства региона на последующие годы.
Он особенно подчеркнул: «Работа над бюджетом велась активно и публично. Все наши усилия позволили утвердить продуманный ёмкий бюджет, в котором найден баланс между необходимой экономией и полным выполнением всех социальных обязательств перед гражданами.
Общий объем социальных расходов превышает 106 млрд рублей. Уже с 1 января 2018 года будет достигнуто полное исполнение Указов Президента Российской Федерации, в частности об увеличении заработной платы работникам бюджетной сферы.
Подчеркну, что впервые за последние 5 лет мы также индексируем заработную плату иным категориям, которые не предусмотрены в Указах Президента. Также впервые в течение 5 лет мы индексируем ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.
Работу по исполнению бюджета надо начинать уже сегодня. Задачи стоят серьезные и ответственные. 2018 – год особой ответственности для всей страны и для Самарской области. И он должен стать показательным, переломным в плане результативности».
Закон об областном бюджете был принят во втором чтении с учетом одобренных поправок, сообщает пресс-служба Самарской Губдумы.
Фото: пресс-служба Самарской Губдумы
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
30 ноября 2017 17:12
Дмитрий Азаров: "Работу по исполнению бюджета надо начинать уже сегодня. Задачи стоят серьезные и ответственные. 2018 – год особой ответственности для всей... Экономика региона
73
30 ноября 2017 15:05
Проблема связана с недостатком железнодорожных вагонов для вывоза соли из регионов, и если ее не решить, это грозит срывом программ импортозамещения,... Экономика региона
133
30 ноября 2017 10:26
Сейчас идет поиск подрядчика. Экономика региона
145
Финансы и Банки
30 ноября 2017 12:08
Ценность ее, прежде всего, это высокая скорость исполнения перевода между участниками. Финансы и Банки
145
29 ноября 2017 14:54
Услуга постепенно становится популярной. Так, за ноябрь ульяновцы оплатили с помощью банковской карты более 5000 поездок на общественном транспорте. Финансы и Банки
508
29 ноября 2017 09:56
На конференции выступили представители трёх основных институтов, регулирующих внешнеэкономическую деятельность. Финансы и Банки
180
Строительство
30 ноября 2017 12:18
Стороны не имеют претензий друг к другу. Строительство
195
23 ноября 2017 16:41
Приобрести квартиру или дом в Минске хотят многие люди. Беларусь является страной, в которых много лесов и чистых озер. Она имеет свои уникальные традиции и... Строительство
132
17 ноября 2017 14:02
Планируемые сроки ввода в эксплуатацию моста снова изменили. Строительство
337
Новости
|
27.11.2017
@page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: #000000; line-height: 120%; orphans: 2; widows: 2 } p.western {...
|
15.11.2017
Деятельность некоторых предприятий подразумевает образование большого...
|
Двери жалюзийные — довольно новое направление в дверном деле. Благодаря...
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
974
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
932
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
1988
Бизнес
13 ноября 2017 17:30
Никто на свете не любит сильнее свою работу, чем самый знаменитый SEO-специалист Игорь Шевченко. Бизнес
131
2 ноября 2017 17:33
Посещая кафе или ресторан, каждый человек желает провести время в уютной и комфортной обстановке. Бизнес
130
2 ноября 2017 17:31
Сегодня все понимают, что для продвижения бизнеса в современном мире нужен хороший сайт. Для того чтобы ресурс привлекал покупателей нужно создавать его,... Бизнес
119
Новости компаний
29 ноября 2017 11:14
Больше всего случаев безучетного потребления выявлено в Сергиевском, Кинель-Черкасском и Ставропольском районах. Новости компаний
436
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
1865
13 ноября 2017 13:38
Апелляционный суд частично удовлетворил заявление Минобороны. Новости компаний
313
13 ноября 2017 11:56
Об этом заявил АВТОВАЗ. Новости компаний
236
IT и Коммуникации
25 ноября 2017 10:09
Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
58
9 ноября 2017 20:55
Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
106
20 октября 2017 16:50
Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
154
Транспорт
29 ноября 2017 11:53
Скидка применяется к стоимости проезда и не распространяется на дополнительные услуги. Транспорт
341
28 ноября 2017 17:59Надежные грузоперевозки любого типа через сервис Юду
У каждого хоть раз в жизни был переезд. Это могла быть смена квартиры, переезд по работе в новый офис или традиционный заезд на дачу. Собрать и упаковать вещи... Транспорт
89
28 ноября 2017 12:50
В акции участвуют 126 поездов. Транспорт
355
28 ноября 2017 12:43
На улице обустроят четыре полосы движения. Транспорт
1390
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4878
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1749
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8630
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2448
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9812
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2833
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
1865
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1439
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1784
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1673
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1401
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3037
Мероприятия