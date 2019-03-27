Большое внимание в Послании губернатора было уделено развитию региональной промышленности.

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Традиционные для СО отрасли - космонавтику, химпром, автомобилестроение - нужно делать «более эффективными, конкурентоспособными».- заключение СПИК АвтоВАЗ;- Увеличение на 30% объема заказов АО "Кузнецов" (проведены «долгие и трудные» переговоры с ОДК);- Роскосмос подтвердил, что ведущую роль в разработке новой тяжёлой ракеты будет играть РКЦ «Прогресс»;- сызранский Тяжмаш примет участие в строительстве 2 очереди космодрома "Восточный".«Но региональная экономика – это не только автомобилестроение, космос и большая химия. Уже сейчас стали появляться новые отрасли, которые вполне могут стать драйверами роста, основой формирования новых кластеров», - отметил Дмитрий Азаров.СО может стать межрегиональным центром медицинского туризма для Поволжья, Предуралья и Северного Казахстана.«Это вид бизнеса, где мультипликативный эффект даже выше, чем в автомобилестроении. Поручаю организовать работу по продвижению медицинского кластера на внешние рынки».Другой точкой роста региональной экономики должен стать кластер медицинских и фармацевтических технологий.«Определенный задел уже сделан.алось выстроить цепочку от разработки прорывных исследований к производству и внедрению передовых продуктов и технологий. Работу по этому направлению нужно продолжать. Планируется разработка наукоемких технологий в сфере IT-медицины, гибкой электроники и микроэлектроники, биоинжиниринга, медицинских (клеточных, тканевых) и фармацевтических биотехнологий», - отметил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.