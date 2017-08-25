Bloomberg: Россия увеличит госрасходы на 100 млрд руб. в конце 2017 года, непосредственно перед выборами президента
25 августа 2017 23:54
83
По словам одного из источников Bloomberg, правительство ждет, что курс рубля опустится примерно до 63–65 руб. за доллар. Это увеличило бы доходы от экспортных пошлин, которые рассчитываются в валюте.
Пресс-служба Минфина не ответила на запрос агентства.
В этом году бюджетные расходы уже увеличивались в июне — на 362 млрд руб. (до 16,6 трлн руб.). Деньги от дополнительных расходов тогда в основном получили силовые структуры.
В апреле глава Минфина Антон Силуанов допускал, что госрасходы в 2017 году могут быть увеличены на уровень дополнительных ненефтегазовых доходов — примерно на 200 млрд руб., по оценкам министерства. Как уточнил Силуанов, в бюджет они поступят только в том случае, если будет принято решение передать в казну дивиденды госкомпаний на уровне 50% от чистой прибыли.
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
25 августа 2017 23:54
Источники агентства не уточнили, на что будут направлены дополнительные расходы. Экономика региона
82
25 августа 2017 23:52
Таким образом, центр постепенно завершает выпуск «Протона-М». Экономика региона
77
25 августа 2017 11:48
Резиденты ОЭЗ «Тольятти» отправили на экспорт 20% продукции За прошедшие шесть месяцев накопительным итогом на экспорт отправлено товаров почти на 600 млн... Экономика региона
136
Финансы и Банки
25 августа 2017 11:20
Обновленный продукт появился в Сбербанке в апреле 2017 года. Финансы и Банки
143
23 августа 2017 13:59
Подготовлен соответствующий законопроект. Финансы и Банки
289
23 августа 2017 12:00
Рост спроса во многом стал возможен благодаря снижению Сбербанком процентных ставок по жилищным кредитам. Финансы и Банки
211
Строительство
22 августа 2017 12:48
Работы по плану завершатся в октябре. Строительство
241
11 августа 2017 20:23
Современный человек очень слабо может представить свою жизнь без использования в быту различного рода электрической продукции. Строительство
112
11 августа 2017 20:19
Подавляющее большинство людей, проживающих в крупных городах, желают иметь загородный дом, либо квартиру в более умиротворенном месте, поближе к природе и... Строительство
90
Новости
|
24.08.2017
Все более популярными становятся дома из СИП панелей. Здесь есть масса...
|
Вес трубы — это показатель, который зависит от многих факторов. Не только...
|
Если вас интересуют изделия из бетона , то завод вибропрессованных изделий Lateres...
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
634
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
738
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
1735
Бизнес
16 августа 2017 19:14
Когда человека отправляют в командировку, ему необходимо после приезда домой предоставить документы, которые подтверждают, что он заселялся в гостиницу и т.д. Бизнес
88
4 августа 2017 06:38Локальные очистные сооружения для АЗС, автостоянок, моек
Локальные системы очистки отличаются стоимостью, конструкцией, материалом и размерами. Такие сооружения необходимы на автостоянках и заправочных станциях. Бизнес
132
3 августа 2017 13:49
Треть из них ведут бизнес в Самаре. Бизнес
378
Новости компаний
25 августа 2017 13:22
Ситуация на рынке труда Тольятти, несмотря на некоторое улучшение, остается крайне напряженной. Новости компаний
138
21 августа 2017 14:00
Суть требований по-прежнему не раскрывается. Новости компаний
225
17 августа 2017 14:02
Это одна из наиболее ожидаемых новинок этого года на российском рынке. Новости компаний
554
16 августа 2017 11:10
Данные получены по сравнению с июлем 2016 года. Новости компаний
232
IT и Коммуникации
3 августа 2017 17:25
Одностраничный сайт создаётся в основном для коммерческих целей. Это даёт возможность продать какие-то товары. Но, для того, чтобы их продать, их сначала нужно... IT и Коммуникации
113
31 июля 2017 16:49
Компьютерные игры пользуются большой популярностью среди большого количества людей. Многие любят играть и тратят на это большое количество своего времени. IT и Коммуникации
128
12 июля 2017 15:45
В большинстве достойных компаний есть не только собственные магазины, но и достойные внимания интернет-площадки. Все дело в том, что именно в онлайн сервисах... IT и Коммуникации
154
Транспорт
25 августа 2017 12:32
Из-за ремонта теплосетей частично перекрыли Алма-Атинскую. Транспорт
153
24 августа 2017 11:40
15 сентября его снесут. Транспорт
1359
23 августа 2017 10:30
Они легко снимаются и устанавливаются, не мешая свободному передвижению. Транспорт
188
22 августа 2017 13:45
Это связано с ремонтом водопропускной трубы. Транспорт
223
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
335
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
461
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7244
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1455
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5731
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1868
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
618
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2268
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2069
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1712
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1874
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
5928
Мероприятия