Bloomberg: Россия увеличит госрасходы на 100 млрд руб. в конце 2017 года, непосредственно перед выборами президента

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По словам одного из источников Bloomberg, правительство ждет, что курс рубля опустится примерно до 63–65 руб. за доллар. Это увеличило бы доходы от экспортных пошлин, которые рассчитываются в валюте.Пресс-служба Минфина не ответила на запрос агентства.В этом году бюджетные расходы уже увеличивались в июне — на 362 млрд руб. (до 16,6 трлн руб.). Деньги от дополнительных расходов тогда в основном получили силовые структуры.В апреле глава Минфина Антон Силуанов допускал, что госрасходы в 2017 году могут быть увеличены на уровень дополнительных ненефтегазовых доходов — примерно на 200 млрд руб., по оценкам министерства. Как уточнил Силуанов, в бюджет они поступят только в том случае, если будет принято решение передать в казну дивиденды госкомпаний на уровне 50% от чистой прибыли.Фото: Владимир Смирнов / ТАСС