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Bloomberg: Россия увеличит госрасходы на 100 млрд руб. в конце 2017 года, непосредственно перед выборами президента

25 августа 2017 23:54
83
Источники агентства не уточнили, на что будут направлены дополнительные расходы.
Как информирует РБК, Минфин рассчитывает, что предложение увеличить бюджетные расходы на 100 млрд руб. будет до конца 2017 года одобрено правительством и Госдумой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух чиновников, знакомых с ситуацией. Источники агентства не уточнили, на что будут направлены дополнительные расходы.

По словам одного из источников Bloomberg, правительство ждет, что курс рубля опустится примерно до 63–65 руб. за доллар. Это увеличило бы доходы от экспортных пошлин, которые рассчитываются в валюте.

Пресс-служба Минфина не ответила на запрос агентства.

В этом году бюджетные расходы уже увеличивались в июне — на 362 млрд руб. (до 16,6 трлн руб.). Деньги от дополнительных расходов тогда в основном получили силовые структуры.

В апреле глава Минфина Антон Силуанов допускал, что госрасходы в 2017 году могут быть увеличены на уровень дополнительных ненефтегазовых доходов — примерно на 200 млрд руб., по оценкам министерства. Как уточнил Силуанов, в бюджет они поступят только в том случае, если будет принято решение передать в казну дивиденды госкомпаний на уровне 50% от чистой прибыли.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС     
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Комментарии



Экономика региона
25 августа 2017  23:54
Источники агентства не уточнили, на что будут направлены дополнительные расходы.
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