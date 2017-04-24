Биржевой курс доллара опустился до минимума почти за два года. Его стоимость на бирже снизилась до 55,766 рублей

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Биржевой курс евро к рублю в понедельник вырос на фоне сообщений о том, что лидером по итогам первого тура президентских выборов во Франции стал бывший министр экономики страны и создатель движения «Вперед» Эмманюэль Макрон, сумевший обойти главу «Национального фронта» Марин Ле Пен.На пике роста стоимость евро на Московской бирже поднялась 24 апреля до 60,938 руб., что на 36,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.Курс евро к доллару на мировом валютном рынке подскочил сегодня до $1,0937, что почти на 2% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.По словам главного аналитика Нордеа Банка Дениса Давыдова, рубль сохраняет привлекательность благодаря воздействию налогового фактора и восстановлению нефтяных цен, а также росту оптимизма в отношении рисковых активов после итогов первого тура президентских выборов во Франции.«Вместе с тем вторая половина недели может оказаться куда менее позитивной для российской валюты. Постепенное угасание электорального оптимизма, сохранение геополитических рисков, предстоящие продолжительные выходные, слабая нефть и решение ЦБ по ставке — все это будет довлеть над рублем, который в итоге может сдержанно отступить», — пояснил Давыдов.К 13:10 мск стоимость доллара на Московской бирже составляла 55,8289 руб., курс евро — 60,662 руб.