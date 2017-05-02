Безработица в Тольятти составила 1,83%

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В Тольятти численность безработных граждан на начало мая 2017 года составила 7602 человека.Уровень регистрируемой безработицы составил 1,83%.В данный момент 25 предприятий городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы. Из-за этого 682 человека заняты неполную рабочую неделю, а 207 находится в простое по вине работодателя.Предприятия и организации заявили о потребности в 3604 работниках (без учета вакансий для подростков), из которой 39,3% - вакансии для рабочих. Напряженность на рынке труда составила 2,3 человека на 1 свободное рабочее место, сообщает Центр занятости населения.