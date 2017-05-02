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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Безработица в Тольятти составила 1,83%

2 мая 2017 10:38
137
Безработица в Тольятти составила 1,83%
25 предприятий Автограда работают в режиме неполного рабочего времени.

В Тольятти численность безработных граждан на начало мая 2017 года составила 7602 человека.
Уровень регистрируемой безработицы составил 1,83%.

В данный момент 25 предприятий городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы. Из-за этого 682 человека заняты неполную рабочую неделю, а 207 находится в простое по вине работодателя.
Предприятия и организации заявили о потребности в 3604 работниках (без учета вакансий для подростков), из которой 39,3% - вакансии для рабочих. Напряженность на рынке труда составила 2,3 человека на 1 свободное рабочее место, сообщает Центр занятости населения.


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