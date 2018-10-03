Бензин пошёл в рост: что будет с ценами к концу года?
3 октября 2018 16:40
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В Центробанке говорят, что стоимость топлива до конца года не вырастет. При этом в Росстате в сентябре фиксировали хоть и небольшой, но всё же рост цен. Исследование информационно-аналитического центра "Кортес" показало, что цены на дизтопливо в конце сентября и вовсе выросли до рекордного уровня, а бензин в ряде регионов прибавил до трёх копеек. Лайф разбирался, какие прогнозы близки к истине и от чего будет зависеть цена на топливо к концу года.
Оптовая цена на летнее дизельное топливо "Класс 5" с 24 по 28 сентября выросла на 423 рубля — до 52 471 рубля за тонну. Это исторический максимум, который зафиксировали аналитики центра "Кортес". В свою очередь оптовые цены на бензин пошли разными курсами. Топливо марки АИ-95 подешевело на 38 рублей — до 55 359 за тонну. АИ-92 подорожало на 37 рублей — до 49 427 за тонну. Розничные цены на бензин в среднем выросли на 1–3 копейки. Казалось бы, рост небольшой, но он фиксируется регулярно. И это цифры всего лишь за неделю. Неудивительно, что у автомобилистов возникает вопрос, не стоит ли ждать роста темпов подорожания бензина к концу года.
— Ещё в начале июня, когда цена на бензин начала снижаться, я отметил, что долго это не продлится, а снижение будет несильным, — вспоминает эксперт компании "Международный финансовый центр" Дмитрий Чечулин. — Самый большой скачок вниз на АИ-95 был с 45,35 до 45,05. Это капля в море. Уже сегодня цена превысила 45,47 (если оценивать не биржевые цены, а значения на заправках, то это 45,7 рубля за литр).
По его словам, тенденция к росту цен продолжится. Рынок энергоресурсов един для всего мира. Значительно выгоднее поставлять топливо за границу, где оно стоит в два-три раза дороже, чем у нас. Именно по этой причине уже сейчас нужно морально готовиться к ценам на топливо на европейском уровне. Естественно, это случится не к концу года, но такой рост возможен на горизонте в течение 1–3 лет. Говоря же про ближайшие перспективы, стоит ожидать роста до отметок 47–48 рублей за литр АИ-95.
Высокие цены на топливо поддерживает и рост на нефтяном рынке. За последние несколько дней стоимость нефти сорта Brent взлетела на 14% — до 85 долларов за баррель. Главный вопрос: как долго продержатся эти цены? Через месяц должен вступить в силу второй пакет санкций против Ирана, а значит, объём предложения сырья на рынке снизится на один миллион баррелей в сутки. Как отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко, высокие цены продержатся до тех пор, пока спекулянты не получат явных сигналов о готовности главных производителей — США, России и Саудовской Аравии — заполнить освободившуюся "пустоту". Как добавляет Мащенко, в пользу повышения цен на бензин говорит и повышение НДС, и ожидаемое увеличение акцизов в 2019 году.
— В сентябре и начале октября цены растут ещё и потому, что ещё идёт уборочная, спрос на топливо высокий, — поясняет старший аналитик ГК "Альпари" Анна Бодрова. — К тому же люди вернулись из отпусков и с каникул, пользуются личным транспортом — потребность в бензине выше, продавец спокойно повышает цену. Есть шанс, что в октябре рост цен на бензин приостановится, но снова возобновится к декабрю. И этот восходящий тренд продлится до весны как минимум. В среднем АИ-95 может подорожать до конца года ещё на 20–35 копеек, АИ-92 — на 10–30 копеек за литр.
Как отмечает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, в себестоимости бензина 64% занимают налоги и акцизы, 20% — транспортировка и работа НПЗ, 15% — стоимость нефти и лишь 1% — наценка АЗС. По мнению Капустянского, фактически единственным реальным способом остановить повышение цен является снижение акцизов, но это произойдёт только при значительном обострении ситуации.
По словам валютного стратега ГК TeleTrade Александра Егорова, сильнее всего цены на топливо будут колебаться на средних и мелких АЗС. Они больше зависят от партии поставки конкретной логистической цепочки. В крупных городах сильнее всего традиционно повышаются цены на заправках у крупных магистралей и в оживлённых зонах. Даже на АЗС одного и того же крупного топливного холдинга цена может сильно варьироваться в зависимости от расположения конкретной заправочной станции.
— До конца года мы не ждём роста цен на бензин, а вот после Нового года скачок может быть неожиданным и резким, — считает ведущий аналитик ООО "Эксперт плюс" Мария Сальникова. — В перспективе на октябрь — декабрь 2018 года поддержку оптимистичным оценкам Центробанка и Минэкономразвития окажут стабильность рубля и принятые правительством меры по расширению объёмов биржевых продаж и соблюдению крупными нефтяными компаниями договорённостей по заморозке цен.
По словам Марии Сальниковой, с Нового года будет введена новая система ценообразования на бензин. Именно поэтому она и ждёт повышения цен в это время. Новая система будет учитывать и отмену экспортных пошлин, и увеличение налога на добычу полезных ископаемых, также появится система субсидий для нефтеперерабатывающих заводов. По оценкам Марии Сальниковой, уже в январе 2019 года бензин может подорожать на 6–9%.
Впрочем, не все финансисты настроены так пессимистично. Трейдер-аналитик компании "Финист" Денис Лисицын считает, что о повышении цен на бензин говорить можно, но пока рано. Сейчас действует соглашение нефтепереработчиков с правительством о заморозке цен на бензин до конца года. К тому же нефтяники обещали сдерживать цены на топливо и увеличивать поставки нефтепродуктов на внутренний рынок. Как отмечает Денис Лисицын, до конца года правительство проработает ряд мер по дальнейшему сдерживанию цен на бензин — это изменения в налогообложении, введение субсидий, отмена экспортных пошлин.
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Комментарии
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