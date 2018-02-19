АвтоВАЗ выезжает на Белорусии
19 февраля 2018 20:45
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Соответствующая информация раскрывается в отчете автозавода за четвертый квартал 2017 года. Конкретных цифр по продажам в документе не называется. Аудиторы в отчете отмечают, что автозаводу удалось нарастить реализацию машин в Беларуси. Там за весь 2017 год продали сразу на 70% больше автомобилей, чем в 2016 году — 3,7 тыс. штук. Год назад в Беларуси наблюдалось снижение этого показателя на 8%.
Рост продаж Lada наблюдался и в Казахстане — на 7% Плачевной остается ситуация для тольяттинского автозавода в Азербайджане и на Украине. В 2017 году продажи Lada в первой стране снизились на 48%, до 938 штук. Падение наблюдалось уже в 2016 году, и тогда составляло 50% по отношению к 2015-му. При росте автомобильного рынка Украины объем реализации вазовских моделей упал на 42%. В предыдущем году продажи Lada, наоборот, выросли на 49%, до 1 562 штук.
Фото: «СО» ОНЛАЙН
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