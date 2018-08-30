«АвтоВАЗ» представил на ММАС-2018 полностью обновленное семейство народных автомобилей Granta

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Главную российскую выставку автомобильной тематики Дмитрий Азаров посетил во время рабочей поездки в Москву.Как и в первый день работы форума, в четверг – в бизнес-день – на ММАС-2018 основное внимание посетителей было приковано к площадке «АвтоВАЗа». Тольяттинский автогигант на форуме представил рекордное в истории бренда LADA количество новых серийных автомобилей, а также продемонстрировал концептуальное видение нового внедорожника.«АвтоВАЗ» представил в Москве полностью обновленное семейство народных автомобилей Granta в фирменной ИКС-стилистике, модели Vesta Cross, XRAY Cross и Vesta Sport.Изюминкой площадки стал концепт-кар внедорожника LADA 4×4 Vision. Это будущее бренда: при создании концепта инженеры черпали вдохновение в легендарной «Ниве», выпуск которой Волжский автозавод начал 40 лет назад, пояснила Дмитрию Азарову директор проекта LADA 4×4 Наталья Воробьева.«Это первое видение. Наша задача сделать новый автомобиль сильным, вызывающим, агрессивным и не боящимся дорог, как «Нива», – сказала она.Брутальный и внешне экстремальный концепт буквально покорил экспертов автомобильной отрасли. Автор автомобильного интернет-канала Максим Страту сравнил Vision с Крымским мостом.«Мост выглядит величественно, и сразу чувствуется гордость за страну. Ровно такие же ощущения от концепта LADA 4×4. Мы можем! Россияне будут его обязательно покупать и гордится этим», – уверен автоэксперт.Если новый внедорожник будет запущен в производство через несколько лет, то полностью обновленная линейка Granta уже скоро поступит в дилерские центры. Модельный ряд одного из лидеров рынка будет состоять из автомобилей седан, хэтчбэк, лифтбэк и универсал. У потребителей будет полная свобода выбора в зависимости от предпочтений, говорят на «АвтоВАЗе».Как рассказала заместитель директора проекта Granta Мария Кобелева, семейство Granta выделяется обновленной передней частью кузова, которая отражает принадлежность бренду LADA, изменения коснулись интерьера салона и технической части. Автомобиль будет доступен в восьми цветовых решениях, получит в базе систему ЭРА-ГЛОНАСС, две подушки безопасности, улучшенную шумоизоляцию, крепления для детских кресел и системы ABS и ESP.Несмотря на появление новых опций, Granta останется доступной по цене. По словам президента ПАО «АвтоВАЗ» Ива Каракатзаниса, начальная цена машины в кузове седан будет составлять 419,9 тыс. рублей. Стоимость хэтчбека и универсала снижена на 30 тыс. руб. по сравнению с поколением Kalina.«Чтобы сохранить его максимально доступным, по-настоящему народным автомобилем», – уточнил начальник управления развития продуктового портфеля Сергей Корниенко. Он выразил уверенность, что такой подход к ценообразованию клиенты оценят.«Мы следуем нашему новому тренду – броский, магнетичный дизайн, уверенность потребителей в автомобиле во всех ситуациях и лучшее соотношение цена-качество», – добавил Ив Каракатзанис.Дмитрий Азаров высоко оценил новинки автогиганта. По его словам, все модели красивые, современные, комфортные и, самое главное, доступные.«АвтоВАЗ» на протяжении многих десятилетий является гордостью Самарской области, но после этапа глубокой модернизации производства, дизайна мы видим модели совершенно иного уровня, – отметил Глава региона. – Мы видим современный доступный автомобиль, соответствующий самым строгим запросам потребителей сегодняшнего дня, XXI века».Он выразил уверенность, что представленные на ММАС-2018 модели займут лидирующие позиции в рейтингах продаж и «АвтоВАЗ» благодаря профессиональной управленческой команде продолжит воплощать в жизнь самые перспективные наработки.«Мало придумать красивую идею – нужно найти технологическую возможность воплощения ее в жизнь. И сегодня у предприятия это получается. Стратегия, которая выработана предприятием, верна», – подчеркнул руководитель области.Дмитрий Азаров напомнил, что правительство региона и «АвтоВАЗ» сотрудничают в различных направлениях – это и реализация мер социальной поддержки коллектива, и программа улучшения условий труда. Особое внимание уделяется местным производителям автокомпонентов, чтобы они имели конкурентные преимущества при поставке деталей на «АвтоВАЗ».«Уверен, наше сотрудничество будет развиваться и дальше, «АвтоВАЗ» остается флагманом автомобильного производства страны и экономики региона, а значит будет развиваться Тольятти и Самарская область», – заключил Дмитрий Азаров.Президент «АвтоВАЗа» отметил важность поддержки регионального правительства, и заверил, что автогигант продолжит поступательное движение, чтобы в среднесрочной перспективе добиться амбициозных целей.«Мы будем и дальше развивать наши производственные площадки, адаптировать и интегрировать лучшие международные технологии и процессы, развивать социальную политику, – сказал Ив Каракатзанис. – Сделаем все, чтобы поставить предприятия АВТОВАЗа в один ряд с лучшими заводами Альянса по всему миру».Руководитель автогиганта также вручил Дмитрию Азарову сертификат на приобретение первой серийной LADA Vesta Sport.«Это действительно современный автомобиль, причем спортивный, – дал оценку новой модели Глава региона. – Зимой я имел опыт спортивного зимнего вождения на полигоне «АвтоВАЗа» и на меня это произвело сильное впечатление. Совершенно точно я продолжу гонять и дальше», – отметил Дмитрий Азаров.По его словам, автомобиль должен понравиться в первую очередь молодым людям, которые любят быструю езду.«Для меня важно и то, что этот LADA Vesta собирается в Тольятти, и это во многом предопределило мой выбор», – заключил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.