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«Авиаагрегат» запустил линию по изготовлению трубопроводов для Sukhoi Superjet 100

14 декабря 2018 21:23
137
Приобретенное АО «Авиаагрегат» оборудование позволяет запустить полный производственный цикл изготовления трубопроводов – от заготовки до конечной трубы, включающий весь перечень операций: обрезку, развальцовку, гибку, маркировку, пыжевание, измерение.
На самарском предприятии АО «Авиаагрегат» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех в рамках ФЦП введена в эксплуатацию линия по изготовлению трубопроводов для авиационной отрасли. Данная система позволит запустить производство трубопроводов для Sukhoi Superjet 100.

Приобретенное АО «Авиаагрегат» оборудование позволяет запустить полный производственный цикл изготовления трубопроводов – от заготовки до конечной трубы, включающий весь перечень операций: обрезку, развальцовку, гибку, маркировку, пыжевание, измерение.

«Техническое перевооружение предприятий – это одно из важнейших направлений по развитию холдинга, – отметил генеральный директор АО «Технодинамика» Игорь Насенков. – Установленный комплекс оборудования позволит обеспечить трубопроводными системами российских производителей воздушных судов и снизить зависимость от зарубежных производителей в условиях санкций».

Комплекс оборудования, установленный на новом участке гибки труб сварочного цеха, включает в себя трубогибочный станок с ЧПУ, станок для формовки концов, отрезной станок, установку для маркировки и измерительную «руку». Трубогибочный станок позволяет гнуть детали из разных материалов: алюминия, меди, латуни, а также нержавеющей и углеродистой стали. Благодаря системе ЧПУ возможно программирование параметров угла и радиуса изгиба детали.

«Приобретение данного комплекса оборудования позволило нам запустить производство трубопроводов длиной до 3 метров и диаметром от 6 до 32 мм для всех авиационных изделий, среди которых изделия для Sukhoi Superjet 100 имеют приоритетное значение, – заявил генеральный директор «Авиаагрегата» Олег Брындин. – Кроме того, теперь «Авиаагрегат» сможет оказывать услуги по гибке металлических труб и профилей сторонним организациям, что является дополнительным источником доходов».

Линия изготовления трубопроводов успешно прошла приемо-сдаточные работы и на сегодняшний день находится в опытной эксплуатации. Тестовую обработку прошли детали-представители, входящие в систему пожаротушения самолета Sukhoi Superjet 100. После проведения испытаний в начале следующего года будет изготовлен комплект трубопроводов для данного самолета. Также формируется план по освоению трубопроводов для серийной продукции, передает пресс-служба минпрома СО. 



Фото:   пресс-служба минпрома СО
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Комментарии



Экономика региона
14 декабря 2018  21:23
Приобретенное АО «Авиаагрегат» оборудование позволяет запустить полный производственный цикл изготовления трубопроводов – от заготовки до конечной трубы, включающий весь перечень операций: обрезку, развальцовку, гибку, маркировку, пыжевание, измерение.
«Авиаагрегат» запустил линию по изготовлению трубопроводов для Sukhoi Superjet 100
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