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Аналитики предрекают рост российского авторынка в 2018 году несмотря на то, что цены поднимутся

8 января 2018 22:29
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Наиболее оптимистичная оценка — рост на 15% год к году, а в роли драйверов выступят господдержка и отложенный спрос.
Аналитики и игроки российского автомобильного рынка, опрошенные РБК, уверены, что в этом году его восстановление продолжится. Наиболее оптимистичная оценка — рост на 15% год к году.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в 2018 году могут вырасти на 12%, до 1,8 млн машин, сказал РБК аналитик практики EY по оказанию услуг компаниям автомобильного сектора в СНГ Александр Ряпухин. ​По его словам, движущими факторами роста станут восстановление покупательной способности и наличие не до конца реализованного отложенного спроса, продление программ господдержки, выход новых моделей и устаревание парка российских брендов.

В KPMG придерживаются более сдержанного прогноза — рост на 3–5%, до 1,65–1,7 млн машин. Партнер практики «Промышленность» консалтинговой компании «НЭО Центр» Александр Ракша отмечает, что рынок активно набирает обороты и по итогам 2018 года рост может составить до 17%.

Начиная с 2013 года, после интенсивного роста продаж в 2010–2012 годах, отечественный авторынок начал сжиматься. Пик падения пришелся на 2015 год (минус 35,7%). За четыре года кризиса российский авторынок сократился более чем в два раза. В 2016 году падение продолжилось, но замедлилось: было продано 1,4 млн автомобилей, что на 11% меньше результатов 2015 года.

В мае 2017 года российский рынок показал двузначный рост, на 14,7% впервые с начала кризиса. Продажи за январь—ноябрь превысили 1,4 млн штук (плюс 11,7%), и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) увеличила прогноз по рынку на 2017 год более чем в два раза — рост на 10,8%, до 1,58 млн автомобилей.

Уверенный рост рынка в 2017 году позволил автопроизводителям и дилерам также говорить о продолжении этой тенденции в 2018 году. В Ford ожидают, что в этом году рынок продолжит восстановление с темпами роста 10–15%. По словам представителя компании, рынок по-прежнему будет стимулировать программы господдержки. Управляющий директор Kia Motors Rus Александр Мойнов сказал РБК, что рост составит минимум 5–7%, а в случае сохранения господдержки на уровне прошлого года — 10–12%, до 1,8 млн автомобилей. В Hyundai ожидают, что продажи достигнут 1,75 млн машин (плюс 10%). Представитель Mitsubishi сообщил РБК, что восстановление рынка будет зависеть от госсубсидий, и прогнозирует рост на уровне 10–13%. В АвтоВАЗе обещают раскрыть прогноз на 2018 год в начале года.

Говорить об устойчивой тенденции к восстановлению рынка пока рано, все будет зависеть от господдержки и отложенного спроса, передал РБК через пресс-службу директор по развитию автодилера «Рольф» Владимир Мирошников. По прогнозу группы компаний «Автомир», рост рынка по году может составить 5%. А предправления автодилерской группы «Авилон» Андрей Павлович считает, что при сохранении текущей экономической ситуации рост может составить около 10%. «В той или иной степени мы увидим рост всех сегментов. Что касается премиум-сегмента, то здесь ожидаем рост в пределах 5% начиная со второго квартала 2018 года», — передал он через пресс-службу.

При этом уже известно, что объем господдержки спроса на автомобили в 2018 году уменьшен вдвое — об этом сообщал министр промышленности и торговли Денис Мантуров в середине декабря. В бюджете на 2018 год на это заложено 24 млрд руб., еще около 9,5 млрд руб. будет выделено из Резервного фонда. В 2018 году Минпромторг отказался от субсидирования процентных ставок по автокредитам и программы утилизации, оставив адресные меры поддержки («Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Российский тягач», «Российский фермер» и «Свое дело»).

По мнению Ряпухина, существенными рисками для авторынка в 2018 году являются индексация утилизационного сбора и повышение акцизов на ввоз автомобилей, что может повлиять на стоимость машин, но не должно привести к скачкообразному росту цен. Средневзвешенная цена будет расти на 5%, прогнозирует он.

11 декабря газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что Минпромторг предложил правительству с 2018 года повысить утилизационный сбор на легковые машины на 87–125% в зависимости от объема двигателя. Но в пресс-службе Минпромторга это опровергли, уточнив, что средневзвешенный размер индексации утилизационного сбора составит 15–17,5%. «Для потребителей индексация не приведет к увеличению стоимости производимых в России автомобилей в связи с существенным объемом средств федерального бюджета, запланированных в 2018–2020 годах на поддержку автомобильной промышленности, — более 125 млрд руб. ежегодно, включая субсидии на программы стимулирования спроса, производственных затрат производителей и выполнения ими экологических требований», — говорил РБК представитель ведомства.

По мнению Мирошникова, для разных брендов и моделей масштабы увеличения издержек от повышения утилизационного сбора и акцизов будут разными: для отдельных моделей повышение издержек производителей может доходить до 8–10%, причем расходы вырастут фактически одномоментно.

Павлович ожидает, что рост цен составит 2–13% из-за увеличения утилизационного сбора, традиционного ежегодного роста цен и снижения скидок от производителей. По его словам, об увеличении стоимости по всему модельному ряду сообщили Mercedes (плюс 5%), BMW (1,4–3%), Audi (плюс 2%). В пресс-службе BMW подтвердили повышение цен на автомобили. Представитель Mercedes отказался комментировать изменение цен на модельный ряд в 2018 году. В Audi пока не ответили на запрос РБК.


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