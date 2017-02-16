Аналитики: экономическое положение российских регионов резко ухудшилось

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Обвал экономических показателей на уровне субъектов они называют рекордным с января 2015 года.В первую очередь страдают сектора, ориентированные на население, доходы которого падают 26 месяцев подряд: розничная торговля сжимается в шести из семи субъектов РФ, строительство и платные услуги - в трех из пяти.Среди федеральных округов только в Южном округе индекс экономической активности преодолел 50-процетную планку, отделяющую рост от рецессии. Впрочем, это объясняется включением в ЮФО Крыма и Севастополя, где статистика фиксирует рост по сравнению с низкой базой провального 2015 года.В субъектах, обеспечивающих почти половину валового регионального продукта страны, сокращается от 80% до 100% секторов экономики.Спад экономики и постепенное сворачивание поддержки из федерального центра грозят регионам бюджетным кризисом - к 2018 году каждый четвертый российский регион может оказаться на грани дефолта, предупредило в декабрьском докладе международное рейтинговое агентство S&P.При этом долг каждого третьего региона уже превысил критический уровень, определенный бюджетным кодексом, - 50% от доходов, а в ближайшие три года его придется нарастить в 1,5 раза из-за того, что правительство сворачивает кредитование субъектов за счет бюджета по пониженной ставке.Регионам придется занимать деньги у банков и на рынке, а это существенно дороже, поскольку, по оценке S&P, нынешний "уровень расходов на обслуживание и погашение долга свидетельствует об очень высокой вероятности дефолта".