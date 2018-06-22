Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Самарской области
22 июня 2018 14:10
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Стоит отметить, что рейтинг AAA(RU) означает максимальный уровень кредитоспособности, который только возможен по шкале АКРА, это наивысший уровень кредитоспособности по национальной шкале для Российской Федерации.
Самарской области удалось получить высокий рейтинг, который уступает только рейтингам Московской области и республики Татарстан после Российской Федерации и регионов, которые имеют «страновой» уровень рейтинга. За всю историю присвоения рейтингов АКРА только рейтинги Самарской области за последний год были повышены на две ступени, что свидетельствует о значительной позитивной динамике финансово-экономического развития региона по сравнению с другими субъектами Российской Федерации.
Основными факторами, оказавшими влияние на повышение рейтинга, по мнению аналитиков рейтингового агентства АКРА, являются рост сбалансированности областного бюджета благодаря позитивной динамике бюджетных показателей, оптимальная система управления текущей ликвидностью, а также эффективная политика управления государственным долгом Самарской области. Аналитики АКРА отмечают, что «в первой половине 2018 года область досрочно погасила банковские кредиты на 10,7 млрд. рублей (ставки 8,22-8,5%) и разместила облигационный выпуск на 8 млрд. рублей с погашением до 2026 года (ставка купона – 7,45%). Досрочное погашение банковских кредитов и замещение их более дешевым облигационным долгом позволяет региону дополнительно снизить расходы на обслуживание
долга, а также сделать график погашения более комфортным для бюджета».
В дальнейшем к позитивному рейтинговому действию могут привести снижение доли обязательных расходов в составе бюджета и опережающий среднестрановые темпы рост показателей развития экономики региона (в расчете на душу населения).
Ранее, в рамках прошедшего Петербургского международного экономического форума, Агентство стратегических инициатив представило обновленный национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Самарская область продемонстрировала одну из лучших динамик в стране, улучшив свои позиции сразу на 17 пунктов. В результате регион переместился с 65-й на 48-ю позицию.
Фактически рейтинг-2018 - результат работы региональных властей за последние полгода, тогда как в других субъектах страны планомерная работа по улучшению всех основных показателей велась на протяжении всего отчетного периода.
Напомним, что Дмитрий Азаров с первых дней работы в должности главы Самарской области поставил задачу по улучшению инвестиционного климата в регионе, сообщает пресс-служба облправительства.
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