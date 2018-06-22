Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Виктор Русин подал заявление о выдвижении на пост губернатора Самарской области
Виктор Русин подал заявление о выдвижении на пост губернатора Самарской области
Российское правительство намерено в ближайшее время направить в Госдуму параметры завершающего этапа налогового маневра в нефтегазовой сфере, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Нефтяникам сохранят действующие льготы по НДПИ.
Медведев предложил принять льготы для нефтяников до конца июля
Обучение помогает вписываться в непростые экономические реалии.
Команды Самарской области учились привлекать инвесторов на Первой «Академии развития моногородов» в Набережных Челнах
Здесь можно воспользоваться интерактивной картой на русском, английском или испанском языках. На видеостене транслируются презентационные ролики о достопримечательностях Самары.
Туристический стенд Самары на Фестивале болельщиков FIFA посетили 10 тысяч человек
Выдающегося российского конструктора авиационных, ракетных и наземных двигателей.
В Самаре пройдет торжественный митинг, посвященный памяти Николая Кузнецова
Запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами.
В Самарской области установлен особый противопожарный режим: усилено патрулирование лесного фонда
Он есть на вооружении у стран СНГ, также его экспортировали в Ирак, Иран, Сирию, Индию, Финляндию и другие страны.
Разработанный во времена СССР танк Т-72 может стать брендом в рамках восстановления прав на интеллектуальную собственность
В июне в Национальной ассоциации дистанционной торговли считают, что для того чтобы следить за тем, сколько товаров и на какую сумму заказывает одно физлицо в течение календарного месяца, потребуются значительные средства из бюджета.
Минфин не исключил введения пошлин на зарубежные посылки дороже €100
сегодня  Пятница, 22 июня, 16:22
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +25 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/06:
USD 63.79
0.17
EUR 73.69
0.08
Искать
Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Самарской области

22 июня 2018 14:10
72
До уровня «AА-(RU)», прогноз «Стабильный».
22 июня Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) опубликовало пресс-релиз о повышении кредитного рейтинга Самарской области на одну ступень с уровня «A+(RU)» до уровня «AА-(RU)», прогноз «Стабильный». По мнению аналитиков АКРА, уровень рейтинга Самарской области после повышения вошел в группу более высокого качества инвестиционной привлекательности регионов «AА(RU)», означающую высокий уровень кредитоспособности и финансовой устойчивости по сравнению с другими регионами Российской Федерации, которая незначительно ниже, чем у рейтингуемых лиц с кредитным рейтингом AAA(RU).

Стоит отметить, что рейтинг AAA(RU) означает максимальный уровень кредитоспособности, который только возможен по шкале АКРА, это наивысший уровень кредитоспособности по национальной шкале для Российской Федерации.

Самарской области удалось получить высокий рейтинг, который уступает только рейтингам Московской области и республики Татарстан после Российской Федерации и регионов, которые имеют «страновой» уровень рейтинга. За всю историю присвоения рейтингов АКРА только рейтинги Самарской области за последний год были повышены на две ступени, что свидетельствует о значительной позитивной динамике финансово-экономического развития региона по сравнению с другими субъектами Российской Федерации.

Основными факторами, оказавшими влияние на повышение рейтинга, по мнению аналитиков рейтингового агентства АКРА, являются рост сбалансированности областного бюджета благодаря позитивной динамике бюджетных показателей, оптимальная система управления текущей ликвидностью, а также эффективная политика управления государственным долгом Самарской области. Аналитики АКРА отмечают, что «в первой половине 2018 года область досрочно погасила банковские кредиты на 10,7 млрд. рублей (ставки 8,22-8,5%) и разместила облигационный выпуск на 8 млрд. рублей с погашением до 2026 года (ставка купона – 7,45%). Досрочное погашение банковских кредитов и замещение их более дешевым облигационным долгом позволяет региону дополнительно снизить расходы на обслуживание
долга, а также сделать график погашения более комфортным для бюджета».

В дальнейшем к позитивному рейтинговому действию могут привести снижение доли обязательных расходов в составе бюджета и опережающий среднестрановые темпы рост показателей развития экономики региона (в расчете на душу населения).

Ранее, в рамках прошедшего Петербургского международного экономического форума, Агентство стратегических инициатив представило обновленный национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Самарская область продемонстрировала одну из лучших динамик в стране, улучшив свои позиции сразу на 17 пунктов. В результате регион переместился с 65-й на 48-ю позицию.

Фактически рейтинг-2018 - результат работы региональных властей за последние полгода, тогда как в других субъектах страны планомерная работа по улучшению всех основных показателей велась на протяжении всего отчетного периода.

Напомним, что Дмитрий Азаров с первых дней работы в должности главы Самарской области поставил задачу по улучшению инвестиционного климата в регионе, сообщает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
22 июня 2018  14:10
До уровня «AА-(RU)», прогноз «Стабильный».
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Самарской области
До уровня «AА-(RU)», прогноз «Стабильный».  Экономика региона
71
22 июня 2018  10:45
Самарская область приняла участие в совещании Федеральной антимонопольной службы по вопросам развития конкуренции в субъектах РФ
Самарская область приняла участие в совещании Федеральной антимонопольной службы по вопросам развития конкуренции в субъектах РФ
В ходе заседания его участникам был представлен подготовленный антимонопольным ведомством перечень из 41 ключевого показателя. Экономика региона
119
21 июня 2018  21:08
Во время совещания президента с правительством вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, что нефтяники из-за заморозки цен на бензин теряют 1 млрд руб. в день.
«Ничего они не теряют», - Путин поправил вице-премьера Козака после его слов после слов о миллиардных потерях нефтяников
Во время совещания президента с правительством вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, что нефтяники из-за заморозки цен на бензин теряют 1 млрд руб. в день.  Экономика региона
394
Весь список
Финансы и Банки
22 июня 2018  15:15
В июне в Национальной ассоциации дистанционной торговли считают, что для того чтобы следить за тем, сколько товаров и на какую сумму заказывает одно физлицо в течение календарного месяца, потребуются значительные средства из бюджета.
Минфин не исключил введения пошлин на зарубежные посылки дороже €100
В июне в Национальной ассоциации дистанционной торговли считают, что для того чтобы следить за тем, сколько товаров и на какую сумму заказывает одно физлицо в... Финансы и Банки
58
22 июня 2018  12:23
Сбербанк проведет международный конгресс по кибербезопасности
Сбербанк проведет международный конгресс по кибербезопасности
В деловую программу Конгресса включены панельные дискуссии и сессии, посвященные важнейшим вызовам киберсферы. Финансы и Банки
99
21 июня 2018  20:42
ЦБ предложил обязать банки спрашивать у клиентов согласие на зачисление на их счет денег, переведенных по номеру мобильника. Переводы без согласия несут риски, например для чиновников, согласны эксперты.
При переводе денег по номеру телефона, банки будут обязаны спрашивать согласие у клиентов на зачисление средств
ЦБ предложил обязать банки спрашивать у клиентов согласие на зачисление на их счет денег, переведенных по номеру мобильника. Переводы без согласия несут риски,... Финансы и Банки
392
Весь список
Строительство
18 июня 2018  12:49
Наибольшее количество предложений к продаже готовых новостроек в Самаре по-прежнему приходится на Октябрьский район
Наибольшее количество предложений к продаже готовых новостроек в Самаре по-прежнему приходится на Октябрьский район
СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в мае 2018 года. Строительство
350
14 июня 2018  10:22
Проект строительства Фрунзенского моста в Самаре придется срочно менять Администрация города решила не демонтировать трамвайные рельсы на Хлебной площади.
Проект строительства Фрунзенского моста в Самаре придется срочно менять
Администрация города решила не демонтировать трамвайные рельсы на Хлебной площади. Строительство
211
9 июня 2018  12:41
Администрация Самары согласовала строительство нового Дворца спорта
Администрация Самары согласовала строительство нового Дворца спорта
Он появится на месте снесённого на улице Молодогвардейской. Строительство
23
Весь список

Новости

Поставки строительного и промышленного оборудования
16.05.2018
Поставки строительного и промышленного оборудования
 Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
Респектабельный офис и натяжные потолки
07.05.2018
Респектабельный офис и натяжные потолки
 
Виды и особенности термоматов
03.04.2018
Виды и особенности термоматов
 Для быстрого и качественного затвердевания асфальтового покрытия необходима...
Все новости →
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
343
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1556
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1491
Весь список
Бизнес
22 июня 2018  07:53
Глава «Роснефти» Игорь Сечин не согласился с претензиями одного из акционеров компании, который пожаловался на слишком высокие вознаграждения для менеджеров.
Сечин рассказал о зарплатах в «Роснефти» ниже среднего уровня
Глава «Роснефти» Игорь Сечин не согласился с претензиями одного из акционеров компании, который пожаловался на слишком высокие вознаграждения для... Бизнес
222
21 июня 2018  06:47
Но это только «верхушка айсберга».
Титов подготовил новый список бизнесменов, пострадавших внутри России от рейдеров, правоохранительных органов и «гос. партнеров»
Но это только «верхушка айсберга».  Бизнес
230
12 мая 2018  13:20
Старт продаж тестовых партий приурочен к ЧМ-2018.
Компания сына генпрокурора Чайки начнет поставлять российское пиво в Китай
Старт продаж тестовых партий приурочен к ЧМ-2018.   Бизнес
464
Весь список


Новости компаний
21 июня 2018  23:56
Каждый из них получит по 6,5 млн рублей, а также предусмотрены дополнительные выплаты главе совдира, главам и членам комитетов.
Размер базового вознаграждения членов совета директоров ЛУКОЙЛа вырос в 1,54 раза
Каждый из них получит по 6,5 млн рублей, а также предусмотрены дополнительные выплаты главе совдира, главам и членам комитетов.   Новости компаний
228
21 июня 2018  22:52
Intel объявила об увольнении Брайана Кржанича, возглавлявшего компанию с 2013 года. Отставку гендиректора объяснили нарушением им норм компании, запрещающих руководству отношения с подчиненными.
Главу Intel отправили в отставку за служебный роман
Intel объявила об увольнении Брайана Кржанича, возглавлявшего компанию с 2013 года. Отставку гендиректора объяснили нарушением им норм компании, запрещающих... Новости компаний
305
21 июня 2018  21:40
«МегаФон» и «ВымпелКом» не смогли договориться о том, кому будет принадлежать бренд «Евросеть» и решили его просто заморозить. Но и другие использовать его не смогут.
Бренд «Евросеть» заморозили навсегда
«МегаФон» и «ВымпелКом» не смогли договориться о том, кому будет принадлежать бренд «Евросеть» и решили его просто заморозить. Но и другие... Новости компаний
339
20 июня 2018  23:54
Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева объявила о продаже MediaMarktSaturn доли в продавце электроники «М.Видео». Вместе с тем миллиардер заработает еще и на сделке с российскими магазинами немцев — их у него купит его же компания.
Гуцериев продает немецкой MediaMarktSaturn долю в «М.Видео» и получает контроль над MediaMarkt Russia
Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева объявила о продаже MediaMarktSaturn доли в продавце электроники «М.Видео». Вместе с тем миллиардер заработает еще и на... Новости компаний
542
Весь список
IT и Коммуникации
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
212
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
135
27 апреля 2018  19:42
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
 Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
148
Весь список
Транспорт
21 июня 2018  17:19
Наибольшее количество дополнительных пассажирских поездов по Самаре ожидается в дни проведения матча между Россией и Уругваем, который состоится на стадионе «Самара-Арена» 25 июня.
В Самару прибыли 4 бесплатных пассажирских поезда с болельщиками ЧМ-2018
Наибольшее количество дополнительных пассажирских поездов по Самаре ожидается в дни проведения матча между Россиией и Уругваем, который состоится... Транспорт
413
21 июня 2018  14:03
В Госдуме одобряют увеличение штрафа за нарушение правил проезда ж/д путей в пять раз В случае его принятия штраф увеличится с 1 тысячи рублей до 5 тысяч рублей.
В Госдуме одобряют увеличение штрафа за нарушение правил проезда ж/д путей
В случае его принятия штраф увеличится с 1 тысячи рублей до 5 тысяч рублей. Транспорт
181
21 июня 2018  13:10
Сегодня в Самаре снова меняется схема движения транспорта Это связано с очередным матчем ЧМ-2018.
Сегодня в Самаре снова меняется схема движения транспорта
Это связано с очередным матчем ЧМ-2018. Транспорт
352
21 июня 2018  09:24
Аэропорт «Курумоч» обслужил рекордное для себя число пассажиров — 14 273 человека за сутки
Аэропорт «Курумоч» обслужил рекордное для себя число пассажиров — 14 273 человека за сутки
Рекорд аэропорт поставил 18 июня. Транспорт
199
Весь список


Видео
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
409
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
514
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
91
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
62
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
58
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
587
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
54
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
456
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
744
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
909
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
647
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
2008
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет торжественный митинг, посвященный памяти Николая Кузнецова
Мобильная лаборатория СПИД-центра проведёт экспресс-тестирование самарцев на ВИЧ в парке Гагарина
В Самарской области пройдет Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда