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Алексей Кудрин предложил объединить Казань, Самару и Ульяновск в единую агломерацию
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Алексей Кудрин предложил объединить Казань, Самару и Ульяновск в единую агломерацию

28 ноября 2017 14:00
152
Алексей Кудрин предложил объединить Казань, Самару и Ульяновск в единую агломерацию Города, входящие в эту агломерацию, должны объединять скоростные железные дороги.
Города, входящие в эту агломерацию, должны объединять скоростные железные дороги.

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предложил объединить Самару, Казань и Ульяновск в агломерацию.

Такое решение было озвучено в ходе V Общероссийского гражданского форума во время дискуссии «Будущее экономики страны: роль агломераций». По словам Алексея Кудрина, города, входящие в эту агломерацию, должны объединять скоростные железные дороги. По его мнению, от этого зависит будущее России.
Как сообщает «ФедералПресс», в европейской части России Алексей Кудрин предложил объединить Казань, Самару и Ульяновск, на Урале — Екатеринбург, Пермь и Челябинск, а в Сибири — Новосибирск, Барнаул и Томск.

Экс-министр финансов России также заявил, что создание крупных агломераций с единым административным центром, сделает их более конкурентоспособными на мировой арене.
«Нам нужно стереть определенные административные границы. Передать ряд полномочий субъектам России. Сегодня, я считаю, мы подошли к черте, когда нам нужно провести мини-революцию децентрализации», — резюмировал Кудрин.


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Комментарии



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