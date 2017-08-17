Активисты ОНФ обнаружили закупки пяти дорогостоящих автомобилей в Самарской и Кемеровской областях

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Активисты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За честные закупки» обнаружили закупки пяти дорогостоящих автомобилей в Самарской и Кемеровской областях на общую сумму порядка 18 млн руб. Эксперты проекта обратятся в адрес заказчиков с просьбой обосновать траты на такой роскошный транспорт.В Самарской области ФКП «Чапаевский механический завод» планирует приобрести автомобиль за 2,9 млн руб. Это уже вторая попытка предприятия получить дорогостоящую машину. Месяц назад после критики активистов Народного фронта заказчик отменил закупку автомобиля за 3,5 млн руб.«Заказчик думал, что достаточно будет снизить цену на 600 тыс. руб., чтобы остаться незамеченным. Но мы продолжаем держать на контроле любителей закупок роскоши. Судя по описанию, предприятие собирается обзавестись автомобилем Ford Explorer Limited 249 л.с. Только хочется напомнить, что такой автомобиль положен чиновникам уровня федерального министра. Вряд ли у руководства завода найдется обоснование подобных трат», — заявил активист проекта ОНФ «За честные закупки» Вадим Нуждин.Еще одно предприятие в Самарской области - АО «Транснефть-Приволга» - нацелилось на закупку двух автомобилей по 3,8 млн руб. каждый. Изучив техническое задание, активисты Народного фронта пришли к выводу, что заказчик планирует приобрести Toyota Land Cruiser Prado 150.Не отстает от Самарской и Кемеровская область, в которой ООО «Газпром добыча Кузнецк» в середине июля приобрело автомобиль почти за 5 млн руб. Предполагаемую модель узнать невозможно, так как в техническом задании не указана спецификация автомобиля. А администрация Моховского сельского поселения Кемеровской области в конце июля 2017 г. купила автомобиль за 2,4 млн руб. мощностью 248 л.с., что не соответствует правилам нормирования в регионе.«Разве бюджет маленького сельского поселения позволяет закупать такие дорогие машины? К примеру, в бюджете поселения на развитие физической культуры и спорта в 2017 г. предусмотрено всего лишь 703 тыс. руб. Комфорт чиновников обходится региону в разы дороже. А на культуру и образование в этом году потратят по 3 млн рублей. Разве это похоже на справедливое распределение бюджета? Кроме того, чиновников не смутило даже нарушение максимально допустимых требований по нормированию, предусмотренных в регионе. Мы обратимся в Федеральное казначейство с просьбой проверить действия заказчика о нарушении норм планирования закупок», — отметил координатор проекта ОНФ «За честные закупки» Антон Гетта.По его словам, нормирование госзакупок нуждается в доработке. После введения ограничений по стоимости количество закупок дорогостоящих автомобилей по 44-ФЗ резко снизилось, однако остались без внимания «аппетиты» госкомпаний и компаний с госучастием, которые работают по 223-ФЗ.«Они продолжают закупать автомобили согласно собственным прихотям, не задумываясь о бережном отношении к бюджету предприятия и страны. Мы обратимся к заказчикам с просьбой обосновать необходимость приобретения дорогостоящего транспорта», — заявил Антон Гетта.