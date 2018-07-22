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Агентство S&P посчитало, что экономика России способна пережить шоки от возможных новых международных санкций

22 июля 2018 23:04
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И оставило кредитные рейтинги страны на инвестиционном уровне.
​Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB- со «стабильным» прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства, передает РБК.

«Мы считаем, что прочный платежный баланс России в сочетании с гибким обменным курсом и разумным бюджетным планированием должны позволить экономике пережить шок от возможных новых международных санкций», — считают эксперты агентства.

Краткосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте подтвержден на уровне А-3 (неблагоприятные экономические условия вполне вероятно ослабят возможности эмитента по погашению данного долгового обязательства). Долгосрочный рейтинг РФ в национальной валюте подтвержден на уровне BBB, краткосрочный — на уровне А-2 (эмитент обладает высокими возможностями по погашению данного долгового обязательства).

По мнению экспертов агентства, рост ВВП России ускорится с 1,6 до 1,8% в среднем 2019–2021 годах. Российский экономический рост, вероятно, будет поддержан продолжающимся мировым экономическим подъемом и сдержанным восстановлением внутреннего спроса», — говорится в сообщении S&P.

Глава Минфина Антон Силуанов позитивно оценил это решение S&P.

«Мы позитивно оцениваем решение агентства S&P Global Ratings о подтверждении суверенного кредитного рейтинга России на уровне BBB- со стабильным прогнозом. Агентство по-прежнему высоко оценивает состояние платежного баланса страны и сбалансированное бюджетное планирование, а также способность правительства эффективно справляться с внешними шоками», — цитирует «РИА Новости» Силуанова.

По словам Силуанова, Минфин рассчитывает, что «сохранение позитивного тренда в отношении темпов экономического роста и ответственная бюджетная политика дадут веские основания для повышения этим агентством суверенного кредитного рейтинга России».

Агентство вывело суверенный рейтинг России из «мусорной» зоны в феврале 2018 года. Тогда суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте был повышен до инвестиционного уровня (движение с BB+ до BBB-) со стабильным прогнозом. Россия находилась в «мусорной» категории три года, с начала 2015 года, когда S&P и Moody’s понизили российский суверенный рейтинг в иностранной валюте до спекулятивного уровня.


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Комментарии



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