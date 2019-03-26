АО «Средне-Волжский Механический Завод» делится опытом с промпредприятиями СО
26 марта 2019 20:09
97
Представители 5-ти региональных компаний осмотрели производство СВМЗ и обсудили подходы к вовлечению и обучению персонала.
В мероприятии приняло участие ООО «Самараавтожгут», где трудятся люди с ОВЗ.
Предприятие находится в зоне повышенного внимания Правительства СО и лично Дмитрия Азарова. В начале этого года руководство компании подало заявку на сайте производительность.рф для участия в нацпроекте.
СВМЗ уже не первый раз выступает организатором подобных мероприятий.
В ближайшее время компания планирует запустить «Фабрику процессов».
Руководители предприятий СО на практике смогут ознакомиться с инструментами бережливого производства, передает пресс-служба Минпромторга СО.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
26 марта 2019 20:09
Представители пяти регкомпаний осмотрели производство СВМЗ и обсудили подходы к вовлечению и обучению персонала. Экономика региона
96
25 марта 2019 17:27
ПАО "Тольяттиазот" (MOEX: TLAZ) подвело финансовые результаты деятельности в 2018 году: выручка увеличилась на 27% до 53,5 млрд. руб., чистая прибыль выросла более чем в... Экономика региона
273
25 марта 2019 12:05
Такое решение принял суд. Экономика региона
227
Финансы и Банки
26 марта 2019 14:11
Новый продукт был представлен в рамках выставки METRO EXPO-2019. Финансы и Банки
169
25 марта 2019 15:10
Валерий Иванович Михайлов почти 20 лет трудился на заводе АО «РКЦ «Прогресс». Финансы и Банки
264
25 марта 2019 12:12
Сегодня в среднем каждый день самарцы оплачивают банковскими картами 20 тысяч поездок. Финансы и Банки
244
Строительство
26 марта 2019 14:03
Сейчас идет поиск подрядчика. Строительство
188
25 марта 2019 12:26
На это выделили 6,4 миллиона рублей. Строительство
379
22 марта 2019 10:38
Финансирование на магистраль предусмотрено в размере 7,4 млрд рублей. Строительство
551
Материалы и технологии
20 марта 2019 13:39Стенды для диагностики форсунок - удобно и надежно
Диагностика форсунок - надежный помощник для того, чтобы узнать, нормально ли функционируют форсунки либо им нужен ремонт. Материалы и технологии
80
28 февраля 2019 22:44
Без специальной техники в настоящее время сложно представить многие процессы. Материалы и технологии
138
27 февраля 2019 19:09Советы при прокладывание электрического кабеля под землёй
При возникновении такой необходимости все специалисты и профессионалы рекомендуют использовать кабели ВБбШВ, например вббшв 4х95 , или АВБбШВ. Материалы и технологии
195
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
108
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1322
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2489
Бизнес
20 марта 2019 15:26
В Москве открылась 9-я выставка для предприятий торговли и представителей ресторанно-гостиничного бизнеса. Бизнес
316
16 марта 2019 14:13Как инвестировать в недвижимость Германии
В последнее время в Германии создан просто безупречный инвестиционный климат, основой которого является стабильная политическая и экономическая ситуация. Бизнес
132
16 марта 2019 14:11Ликвидация ООО, стоимость
Для многих руководителей, решивших закрыть свою фирму, важно заранее определиться с тем, какой будет стоимость ликвидации, сколько продлится процедуры и... Бизнес
106
Новости компаний
26 марта 2019 20:25
Кондиционеры в наше время есть практически в каждом доме, промышленном помещении, офисе, и т.д. Довольно часто происходит так, что кондиционер ломается. Новости компаний
17
26 марта 2019 20:19
Вода – это жизнь. Именно поэтому каждый человек должен внимательно следить за тем, что он пьет. Новости компаний
21
26 марта 2019 16:38
Вместо женского дуэта менять аккумуляторы на внешней поверхности Международной космической станции будут астронавты Кристина Кок и Ник Хейг. Новости компаний
131
26 марта 2019 10:32
Награду получил ржано-пшеничный бездрожжевой хлеб «ЗОЖ». Новости компаний
198
IT и Коммуникации
20 марта 2019 13:40Комплексный интернет-маркетинг - удобно и результативно
Для тех, кто не сталкивался с интернет-маркетингом, не имеет к нему никакого отношения, понимание дел кардинально отличается от реальной картины. IT и Коммуникации
86
11 февраля 2019 10:33
С каждым годом киберспорт активно развивается, поэтому его популярность растёт. Появляется много новых спонсоров, готовых оплачивать соревнования. IT и Коммуникации
289
4 января 2019 16:37Чехлы для MacBook - подробности
Все более популярны и востребованы становятся MacBook. Для того чтобы грамотно подобрать аксессуары, следует разбираться во всех тонкостях. Apple MacBook Pro -... IT и Коммуникации
362
Транспорт
26 марта 2019 12:07
В целом по России дороже всего стоит спутниковая система. Транспорт
150
25 марта 2019 15:43
По выходным дням (суббота, воскресенье) будет ходить трамваи маршрута №12 - от остановки «Стадион Самара Арена» до остановки «Ул. Кабельная». Транспорт
343
25 марта 2019 10:10
В Департаменте транспорта в преддверии дачного сезона состоялась встреча с представителями садово-дачных товариществ. Транспорт
328
24 марта 2019 12:16
Движение было остановлено из-за строительства Фрунзенского моста Транспорт
374
Предпринимательство
23 марта 2019 11:32Как открыть свой магазин?
Сегодня о собственном бизнесе мечтает большое количество людей. Причём осуществить эту идею реально. Главное, знать о некоторых нюансах. Предпринимательство
78
25 февраля 2019 19:26Вывески рекламные и их изготовление
Вывески - это таблички, размещенные на фасадах зданий, которые несут информацию о расположенных в нем организациях. Предпринимательство
195
12 февраля 2019 10:39Обзор рынка металлопроката
Металлический прокат успешно используется в машиностроении и разных строительных мероприятиях. Предпринимательство
215
Видео
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4631
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
488
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
778
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
742
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
1196
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
911
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
155
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
930
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
992
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1959
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2219
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1328
Мероприятия