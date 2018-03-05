Зимовка озимых посевов в Самарском регионе протекает в нормальных условиях

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Зимовка озимых посевов в регионе протекает в нормальных условиях, сообщает региональный Минсельхоз. Из 2 млн га посевных площадей под урожай 2018 года в Самарской области посеяно 385 тыс. га озимых культур, сообщает региональный Минсельхоз. При этом пятая часть озимых обработана минеральными удобрениями. По оценке специалистов, состояние более 80% посевов оценивается как хорошее и удовлетворительное.Наибольшие площади озимых в регионе посеяны хозяйствами Хворостянского (32 тыс. га), Большеглушицкого (25 тыс. га), Ставропольского (24 тыс. га), Кошкинского и Красноармейского (по 20 тыс. га) районов. По данным районных управлений сельского хозяйства, зимовка посевов протекает в нормальных условиях. В ряде хозяйств ведется отбор проб, при котором вырезается кусок почвы и помещается в теплое место для отращивания. Это стандартная процедура, которая проводится зимой и позволяет проверить, насколько жизнеспособны посевы.В региональной структуре озимых посевов основной культурой является пшеница, она занимает 94% озимого клина. Есть еще озимая рожь, а также тритикале — гибрид пшеницы и ржи, который идет в основном на кормовые цели. Техническая культура озимый рыжик - в силу малого количества площадей, засеянных этой культурой в регионе - практически не влияет на общую картину.Период сева озимых приходится на конец лета - начало осени. Они сеются по паровым полям, такова агрономическая практика — озимой культуре отдается самое лучшее поле, поскольку именно она показывает наибольшую урожайность.Как отмечают в областном Минсельхозе, осень прошлого года в регионе была отмечена засушливой погодой, поэтому озимые не везде удалось посеять в запланированных объемах. Кроме того, есть поля, на которых из-за осенней засухи озимые не взошли - это менее 4% площадей. Гибель озимых происходит по разным причинам. Кроме нехватки осенней влаги угрозой для посевов могут стать весенние морозы - это происходит после таяния снега, когда всходы начинают отрастать, а вслед за этим возвращаются холода. Естественная убыль площадей под озимыми может составить до 7% - такова статистика, основанная на ежегодных показателях. Площади, на которых озимые не взошли, ожидает весенний пересев яровыми зерновыми культурами.В целом по региону наблюдается ровная картина - районов с проблемным состоянием озимых нет. Земледельцы ожидают прихода ранней весны, что может принести как положительные, так и отрицательные последствия. Сельхозтоваропроизводители Самарской области продолжают подготовку к проведению весенних полевых работ. Аграрии приобретают необходимые материально-технические ресурсы, готовят семена и сельскохозяйственную технику, заключают договоры на поставку ГСМ.Как отмечают в облминсельхозе, почти четверть от годового объема средств федерального бюджета в виде государственной поддержки АПК Самарской области уже выплачена. Это касается погектарной поддержки и льготных кредитов. Наличие оборотных средств перед началом посевной кампании позволяет земледельцам своевременно подготовиться к новому агросезону.