Жители Самарской области стали чаще брать кредиты

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По итогам 2017 года в Самарской области было выдано более 323,1 тыс. потребительских кредитов, что на 30,2% больше чем годом ранее. С такими показателями регион занял четвертое место в стране по темпам роста портфеля потребкредитования. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.«Я связываю такую активность, в первую очередь, с повышением уровня доверия банков к заемщикам и заемщиков к банкам»,- говорит генеральный директор ГК «ГРИН ФИНАНС» Наталья Абдулаева. - По данным объединенного кредитного бюро, количество одобренных заявок выросло на 8%. Но по-прежнему большая часть заявок отклоняется из-за несоответствия клиента требованиям банка. Скорее всего речь о соотношении долговой нагрузки и официального дохода потенциального заемщика. Проанализировав свои заявки, мы сделали вывод, что большая часть клиентов, как правило, указывает доход выше, чем тот, что может подтвердить официально. Финансовая устойчивость клиента и параметры одобрения заявок сейчас напрямую зависят от зарплатной политики работодателя. Думаю, при одобрении стоит учитывать не только заработок заемщика, но и суммарный доход семьи. Это позволит определить финансовую устойчивость клиента в перспективе на несколько лет вперед».Добавим, что лидирует по числу выданных потребительских кредитов Краснодарский край — 588,4 тыс. штук. Следом за ним идет Москва с 572,6 тыс. кредитов, Республика Башкортостан (544,9 тыс. шт..), Московская область (518,4 тыс. шт.), Республика Татарстан (494,5 тыс. шт.), Санкт-Петербург (481,6 тыс. шт.) и Свердловская область (463,5 тыс. шт.).