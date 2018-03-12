Жители Самарской области потратили на покупку авто почти 52 млрд рублей

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По итогам прошлого года в регионе продали новые автомобили на общую сумму 51,9 млрд рублей, что на 14% больше, сообщат Автостат.Генеральный директор ГК "Грин Финанс" Наталья Абдулаева отмечает, что количество проданных авто при этом увеличилось всего на 11,3 % - 48,9 тыс. единиц, что указывает на повышение цен и рост среднего чека. Более 50% (24,6 тыс. ед.) было продано в кредит (рост 19,1%). Повышение цен и рост средней стоимости авто продолжается и в 2018 году."Сразу после праздников многие автоконцерны объявили о повышении цен, ссылаясь на инфляцию и небольшое укрепление рубля. На популярные модели среднего класса, по нашим прогнозам, ценник вырастет примерно на 7%. А вот на авто мощностью свыше 200 лошадиных сил, в связи с повышением акцизов, рост цен будет более значительным – не меньше чем на 10%. Но повышение не будет агрессивным и пройдет в несколько этапов в течение года. В связи с такой перспективой, интерес потребителей не угасает и в новом 2018 году: в январе - феврале по сравнению с прошлым годом увеличилось не только количество обращений, но и необходимая на покупку авто сумма. Если в прошлом году на новое авто занимали в среднем около 600 000 рублей, то уже в феврале 2018-го — около 718 000 рублей", - рассказала эксперт.