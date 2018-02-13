Японский семинар на тему: «Управление проектами» пройдет в Самаре

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14 февраля, в среду, с 10.00 до 17.00 в ГКУ СО «Самарский региональный ресурсный центр» (Скляренко, 20) состоится японский семинар на тему «Управление проектами» для кандидатов в резерв управленческих кадров Самарской области, полуфиналистов конкурса «Лидера России», выпускников Президентской программы, завершивших стажировку в Японии, а также для всех заинтересованных лиц в развитии культурных традиций и связей с Японией в Самарской области.Лектор семинара: г-н Дзёгасаки Хироси, консультант акционерной компании «World Business Associates».В ходе семинара лектор познакомит его участников с многочисленными примерами бизнес-инноваций, которые практикуют японские малые и средние компании.Изучая примеры инноваций бизнеса, особое внимание участников семинара будет сосредоточено на моментах, которые практикуют японские менеджеры в зависимости от 8 видов управления (управление содержанием проекта, тайм-менеджмент, управление затратами, управление качеством, управление кадрами, управление коммуникациями, управление рисками, интегрированное управление изменениями).Организаторы семинара: Администрация Губернатора Самарской области, Самарский центр делового партнёрства с Японией (ГКУ СО «Самарский РРЦ»), Японский Центр в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба облправительства.