Внесены изменения в бюджет Самарской области

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На заседании был рассмотрен и одобрен вопрос о внесении на рассмотрение Самарской Губернской Думы проекта закона Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».Законопроект представил врио заместителя председателя Правительства Самарской области – министра управления финансами Самарской области. Он сообщил, что проектом закона предлагается увеличить доходную и расходную части областного бюджета в 2018 годуна 876,2 млн. рублей.С учетом представленных изменений параметры областного бюджета составят:в 2018 году:доходы – 151 млрд. 426,7 млн. рублей;расходы – 154 млрд. 299 млн. рублей;дефицит сохранится в сумме 2 млрд. 872,3 млн. рублей.В 2019 и 2020 годах параметры областного бюджета не изменятся, сообщает пресс-служба облправительства.