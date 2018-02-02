Величина прожиточного минимума пенсионера в Самарской области на 2018 год составит 8413 руб.
2 февраля 2018 11:15
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Неработающим пенсионерам, общая сумма материального обеспечения которых меньше прожиточного минимума, предоставляется социальная доплата к пенсии до уровня этой величины. Таким образом, в 2018 году в Самарской области социальная доплата будет устанавливаться до суммы 8413 руб.
При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все виды регулярных выплат: пенсия, ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг), дополнительное материальное (социальное) обеспечение и иные меры социальной поддержки (помощи), установленные законодательством субъектов Российской Федерации в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).
Детям-инвалидам и детям, которым установлена пенсия по случаю потери кормильца, не достигшим возраста 18 лет, социальная доплата производится в беззаявительном порядке. Неработающим гражданам, обратившимся с заявлением о назначении пенсии в 2017 году и выразившим в нем свое согласие на установлении федеральной социальной доплаты к пенсии, доплата, при наличии права, будет установлена без истребования дополнительных документов.
Пенсионный фонд напоминает: если вы работающий пенсионер, необходимо известить об этом территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту получения пенсии, иначе вам придется возмещать причиненный федеральному бюджету ущерб.
В настоящее время в Самарской области свыше 83 тысяч неработающих пенсионеров получают федеральную социальную доплату. Ежемесячная сумма расходов на выплату социальной доплаты составляет более 156 млн рублей, пишет Самру.ру
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