В структуре правительства Самарской области произошли изменения
24 сентября 2018 13:15
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В структуре правительства Самарской области произошли изменения. Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области передало полномочия в сфере торговли Министерству промышленности и технологий Самарской области. Еще одно новшество - согласно поправкам теперь министры не могут занимать должность вице-губернаторов, сообщает Департамент информационной политики региона.
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