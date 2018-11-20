В областном Правительстве обсудили реализацию в регионе Нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»

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В пятницу, 16 ноября в здании Правительства Самарской области прошёл семинар, посвященный реализации в Самарской области национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».Участие в семинаре приняли более 120 представителей крупных и средних промышленных предприятий и организаций, органов власти, региональных институтов развития и общественных организаций, сообщает пресс-служба облправительства.Заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов отметил важность реализации в регионе национального проекта: «В перспективе мы ставим амбициозные задачи по вовлечению в программу более 200 крупных и средних предприятий региона в приоритетных отраслях экономики и обеспечению на них значимого роста производительности труда».Одной из ключевых тем семинара стала реализация Федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Генеральный директор АНО Федеральный центр компетенций Николай Соломон подчеркнул, что для решения амбициозных задач по росту производительности труда, прежде всего, необходим интерес со стороны собственников. «Важно, чтобы генеральные директора и акционеры компаний понимали, что нужно меняться. Если на предприятии нет амбициозных задач, нам там делать нечего» - резюмировал Николай Соломон.В рамках семинара прошли тематические круглые столы по мерам государственной поддержки предприятий-участников реализации Национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» и оптимизации офисных процессов с целью повышения производительности труда.На дискуссионных площадках обсудили основные направления внедрения бережливого производства, возможные меры финансовой и нефинансовой поддержки мероприятий по повышению производительности труда.На примере пилотных предприятий приоритетной региональной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Самарской области на 2017 – 2025 годы» рассмотрели успешный опыт реализации проекта.Напомним, в настоящее время в программу входят 20 предприятий Самарской области.