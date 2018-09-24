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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

В бюджет Самарской области внесут изменения

24 сентября 2018 12:06
67
В бюджет Самарской области внесут изменения Региональная казна пополнилась на 768,6 млн рублей.
Региональная казна пополнилась на 768,6 млн рублей.

В Самаре проходит заседание Губернской Думы.
Ключевой вопрос повестки - внесение изменений в закон о бюджете Самарской области. Региональная казна пополнилась на 768,6 млн руб. за счет доп.доходов, а также за счет безвозмездных поступлений на сумму 107,6 млн руб., сообщает Департамент информационной политики региона.

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Комментарии



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