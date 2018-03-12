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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

В бюджет Самарской области поступили средства на строительство Фрунзенского моста

12 марта 2018 10:55
151
В бюджет Самарской области поступили средства на строительство Фрунзенского моста В главный финансовый документ региона внесут изменения.
В главный финансовый документ региона внесут изменения.

В бюджет Самарской области внесут изменения. В нем учтут безвозмездные поступления из федерального бюджета на сумму 730,48 миллиона рублей.

— Большую часть этих денег, а именно 700 миллионов рублей, направят на строительство Фрунзенского моста, — говорится в документе. — Больше 28 миллионов рублей потратят на реконструкцию водопровода в Красноармейском районе. Эти деньги перешли в бюджет 2018 года с прошлого года. Еще 1,87 миллиона рублей потратят на содержание депутатов Государственной думы, членов Совета Федерации от Самарской области и их помощников.

Еще 500 миллионов рублей региональные власти рассчитывают получить за счет перечисления налогов на прибыль организаций. Все эти деньги направят на увеличение зарплат бюджетников до уровня прожиточного минимума. В 2018 году он составляет 11163 рубля. Подъем зарплаты следует ожидать работникам сельского и лесного хозяйства, здравоохранения, образования, спорта.

Таким образом, доходы регионального бюджета в 2018 году составят 146,7 миллиарда рублей, а расходы — 149,6 миллиарда. Утвердить поправки должны на ближайшем заседании губдумы, пишет 63.ру.
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