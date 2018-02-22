В Тольятти создаются новые рабочие места

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21 февраля 2018 года в г.о. Тольятти состоялось выездное мероприятие, посвященное итогам реализации Соглашения между Правительством Самарской области, ПАО «Сбербанк России» и ПАО «АВТОВАЗ», результатом которого стало открытие Центра корпоративных решений «Тольятти».Трехстороннее соглашение было заключено в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016». Его целью является реализация проектов по созданию новых рабочих мест на территории незадействованных производственных помещений ПАО «АВТОВАЗ».В качестве площадки для Центра по обслуживанию корпоративных клиентов ПАО «Сбербанк» городской округ Тольятти был выбран благодаря активной позиции областного правительства, администрации города, а также крупнейших клиентов банка.«В настоящее время в штате нашего Центра трудоустроено 620 человек. Среди них 98 бывших работников АВТОВАЗа. До 1 апреля этого года мы планируем трудоустроить еще порядка 70 сотрудников. Вопрос дальнейшего увеличения штата в настоящее время рассматривается руководством Сбербанка», – отметила директор Центра корпоративных решений «Тольятти» ПАО Сбербанк Светлана Каткова.Средняя заработная плата работников Центра – около 35 тысяч рублей.В Центре особое внимание уделено условиям труда и отдыха сотрудников. Каждое рабочее место полностью оборудовано эргономичной мебелью, современной компьютерной техникой и телефонией. На каждом этаже здания расположены комнаты эмоциональной разгрузки, есть спортзал, современная столовая. В Центре оборудованы рабочие места для людей с ограниченными возможностями.Стоит отметить, что меры поддержки, в том числе в рамках данного соглашения позволили снизить уровень регистрируемой безработицы в г.о. Тольятти: по состоянию на 21 февраля она равна 1,2%.Кроме того, почти в 10 раз сократились и размеры «скрытой» безработицы.По словам вице-президента по персоналу и социальной политики ПАО «АВТОВАЗ» Дмитрия Михаленко, завод намерен продолжать участвовать в программах поддержки работников, как это было сделано в рамках данного соглашений, так и благодаря участию в прошлогодней Программе дополнительных мероприятий – была сохранена занятость 12,1 тыс. работников ПАО «АВТОВАЗ», из них для 11,5 тыс. работников было организовано профобучение и дополнительное профессиональное образование.Кроме того, ПАО «АВТОВАЗ» в ближайшее время готов принять в свой центр инжиниринга больше 250 специалистов и предоставить для квалифицированных инженеров-конструкторов и инженеров-технологов жилье, сообщает пресс-служба облправительства.