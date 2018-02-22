В Тольятти создаются новые рабочие места
22 февраля 2018 12:25
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21 февраля 2018 года в г.о. Тольятти состоялось выездное мероприятие, посвященное итогам реализации Соглашения между Правительством Самарской области, ПАО «Сбербанк России» и ПАО «АВТОВАЗ», результатом которого стало открытие Центра корпоративных решений «Тольятти».
Трехстороннее соглашение было заключено в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016». Его целью является реализация проектов по созданию новых рабочих мест на территории незадействованных производственных помещений ПАО «АВТОВАЗ».
В качестве площадки для Центра по обслуживанию корпоративных клиентов ПАО «Сбербанк» городской округ Тольятти был выбран благодаря активной позиции областного правительства, администрации города, а также крупнейших клиентов банка.
«В настоящее время в штате нашего Центра трудоустроено 620 человек. Среди них 98 бывших работников АВТОВАЗа. До 1 апреля этого года мы планируем трудоустроить еще порядка 70 сотрудников. Вопрос дальнейшего увеличения штата в настоящее время рассматривается руководством Сбербанка», – отметила директор Центра корпоративных решений «Тольятти» ПАО Сбербанк Светлана Каткова.
Средняя заработная плата работников Центра – около 35 тысяч рублей.
В Центре особое внимание уделено условиям труда и отдыха сотрудников. Каждое рабочее место полностью оборудовано эргономичной мебелью, современной компьютерной техникой и телефонией. На каждом этаже здания расположены комнаты эмоциональной разгрузки, есть спортзал, современная столовая. В Центре оборудованы рабочие места для людей с ограниченными возможностями.
Стоит отметить, что меры поддержки, в том числе в рамках данного соглашения позволили снизить уровень регистрируемой безработицы в г.о. Тольятти: по состоянию на 21 февраля она равна 1,2%.
Кроме того, почти в 10 раз сократились и размеры «скрытой» безработицы.
По словам вице-президента по персоналу и социальной политики ПАО «АВТОВАЗ» Дмитрия Михаленко, завод намерен продолжать участвовать в программах поддержки работников, как это было сделано в рамках данного соглашений, так и благодаря участию в прошлогодней Программе дополнительных мероприятий – была сохранена занятость 12,1 тыс. работников ПАО «АВТОВАЗ», из них для 11,5 тыс. работников было организовано профобучение и дополнительное профессиональное образование.
Кроме того, ПАО «АВТОВАЗ» в ближайшее время готов принять в свой центр инжиниринга больше 250 специалистов и предоставить для квалифицированных инженеров-конструкторов и инженеров-технологов жилье, сообщает пресс-служба облправительства.
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