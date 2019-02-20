В Тольятти при поддержке СИБУРа будут реализованы 8 социально значимых проектов

125

18 февраля года состоялось награждение победителей конкурса социально значимых проектов благотворительной программы СИБУРа «Формула хороших дел». Церемония прошла в администрации Тольятти при участии главы города Сергея Анташева, генерального директора предприятия «СИБУР Тольятти» Юрия Морозова.«Участие предприятий в жизни города – важное и правильное дело. При поддержке СИБУРа в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел» с 2016 по 2018 годы в Тольятти было реализовано 24 проекта от наших образовательных учреждений и организаций, - отметил Сергей Анташев. - Выражаю слова благодарности компании за вклад в развитие города и предоставление возможности тольяттинцам реализовывать общественные инициативы».В этом году конкурс проектов в рамках «Формулы хороших дел» проходил в городах деятельности компании уже в четвертый раз. Всего поступило 522 заявки, из них 31 – от некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений социальной сферы Тольятти. Победителей выбирала комиссия, в состав которой вошли сотрудники СИБУРа и независимые эксперты. При оценке проектов использовался комплекс критериев: актуальность проблемы, точность предложенных решений, ожидаемые результаты, устойчивость проекта, наличие обратной связи, вовлечение волонтеров и другие.«Радует, что в нашем городе так много неравнодушных и активных людей и организаций, которые стремятся сделать его лучше. В 2019 году при поддержке СИБУРа в Тольятти будут реализованы восемь интересных проектов, направленных на создание новых возможностей в сфере образования и науки, поддержку социально незащищенных групп, популяризацию спорта и здорового образа жизни, охрану окружающей среды», - рассказал генеральный директор «СИБУР Тольятти» Юрий Морозов.При поддержке компании Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти» продолжит озеленение города. С участием волонтеров будут посажены новые деревья на улице 50 лет Октября и продолжены работы по восстановлению тольяттинского леса.В Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Созвездие» появится сенсорная комната, а Театр «Дилижанс» покажет спектакль «Опасное путешествие пакета по свалке».АНО «Баскетбольная лига г.о. Тольятти» устроит баскетбольный турнир среди команд юношей 2006 г.р. из разных городов Самарской области. Мероприятие пройдет на базе Дворца спорта «Волгарь», где в 2014 году по партнерской программе СИБУР и NBA была реконструирована баскетбольная площадка.Социально-экологический союз Тольятти организует экомарафон «Береги себя для жизни». «Мы проведем интерактивные занятия для школьников и студентов по формированию здорового образа жизни, - рассказывает волонтер союза Елена Осипова. – Будут мастер-классы по новым видам спорта таким, например алтимат фрисби – командной игре с летающим диском, совместно разработаем макеты социальной рекламы. Особенность проекта в том, что его можно легко тиражировать на другие города и регионы».Гуманитарный центр интеллектуального развития будет знакомить школьников с профессиями химического, инженерного профиля в рамках проекта «Как живет большой завод?» и создаст мастерскую архитектуры и дизайна для детей и подростков, сообщает Минпромтех региона.