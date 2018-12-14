В Самарской области спрос на коммерческую недвижимость падает
14 декабря 2018 09:53
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Эксперты Авито проанализировали рынок коммерческой недвижимости в Самарской области и выяснили, что общее число предложений о ее продаже снизился за год на
2%, при этом спрос покупателей упал на 17%. Большую часть рынка (42%) составляют предложения о продаже помещений свободного назначения. В настоящее
время с минимальными затратами можно приобрести офис – за 10 миллионов рублей, а дороже всего потенциальному покупателю обойдется гостиница – в среднем 31 миллион рублей.
Самым дорогим типом коммерческой недвижимости стали гостиницы – их средняя стоимость составила 31 млн. рублей. Следующие за ними склады в среднем продавались
за 26 млн. рублей, далее идут производственные помещения по стоимости 25 млн. рублей за объект. Дешевле всего (в среднем за 10 млн. рублей) можно было приобрести
офис. Самым существенным за год подорожанием – на 37% – отметились склады, а сильнее всего подешевели производственные помещения – их стоимость снизилась на 18%.
По итогам прошедших месяцев 2018 года 42% предложения на рынке коммерческой недвижимости пришлось на помещения свободного назначения. На втором месте
оказались офисы (25%), на третьем – торговые помещения (22%). Меньше всего было предложений о продаже гостиниц и помещений общепита – всего по 1%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий объем рынка снизился на 2%.
Интерес 1 покупателей к покупке объектов коммерческой недвижимости снизился на 17% за год. Спрос вырос только на склады – на 46%. На остальные типы коммерческой недвижимости он снизился. Заметнее всего – на гостиницы (-35%) и торговые площади (-36%).
Фото pixabay.com
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