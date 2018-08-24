В Самарской области состоялось заседание Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области»

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В технопарке «Жигулевская долина» состоялось заседание совета и общее собрание членов Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области». В мероприятии приняли участие директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ Сергей Безруков, врио заместителя председателя Правительства – министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин, топ-менеджмент ПАО «АВТОВАЗ» и члены Кластера – производители автокомпонентов.Участники обсудили и утвердили годовой отчет Ассоциации, приоритетные направления деятельности «КАП СО» на 2018 год и ряд других практических вопросов, в том числе: создание в Самарской области автомобильного инжинирингового центра и меры поддержки предприятий автопрома.В своем выступлении генеральный директор Ассоциации предприятий машиностроения «КАП СО» Андрей Крайнов подчеркнул, что запросы автостроительных компаний приходящие к поставщикам все реже содержат конструкторскую документацию: 2D-чертежи или 3D-модели. А с запуском с 2021 года Альянсом «РЕНО-НИССАН-МИЦУБИСИ» новой платформы CMF у многих локальных производителей автокомпонентов уже сейчас возникают трудности. И создание локального инжинирингового центра могло бы стать одним из решений для развития компетенций российских поставщиков и выходом из сложившейся ситуации.«Понятно, что построить с нуля полноценный центр в Тольятти и в любом другом городе Российской Федерации мы уже не успеем. Тем не менее, есть несколько других вариантов. Это локализация в нашей стране одной из глобальных инжиниринговых компаний. Или же создание центра на базе «НАМИ» с привлечением компетенций ВУЗов. В этом случае мы надеемся на поддержку государства», – отметил Андрей Крайнов.Принято решение о формировании рабочей группы, которая совместно с Минпромторгом РФ займется разработкой концепции создания инжинирингового центра.О мерах господдержки в своем выступлении рассказал Сергей Безруков. По словам директора департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ, предприятия Самарской области входят в пятерку самых активных регионов по привлеченным средствам от государства. При этом, поставщикам автокомпонентов нужно продолжать работать по программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости» с целью компенсации расходов на обучение персонала. Так же не стоит забывать и про льготные займы ФРП под 1% для компаний автокомпонентной отрасли. Эти меры позволят предприятиям оставаться конкурентоспособными и быть в пуле поставщиков.Подводя итоги совещания, Николай Брусникин подчеркнул важность продолжения системной работы в рамках реализации дорожной карты по развитию кооперации АВТОВАЗ-РЕНО-НИССАН с поставщиками в целях локализации производства автокомпонентов и развития локальной панели поставщиков.«Дорожная карта включает в себя более 60 локальных и локализованных предприятий и является поэтапным планом повышения конкурентоспособности предприятий. Уже подписано и реализуется 17 дорожных карт, 3 – на стадии подписания и еще 6 – на этапе согласования. Считаю это хорошей практикой взаимоотношений всех заинтересованных сторон. Рассчитываю, что эта работа будет продолжаться и дальше», – отметил Николай Брусникин.Также на общем собрании был рассмотрен вопрос о приёме в Ассоциацию семи новых членов. Единогласным решением предприятия-кандидаты были одобрены. Таким образом Кластер автомобильной промышленности Самарской области теперь объединяет 66 компаний, оборот участников Кластера превысил 300 млрд. рублей (с учетом ПАО «АВТОВАЗ»), сообщает пресс-служба облправительства.