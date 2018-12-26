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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

В Самарской области рабочих мест стало меньше

26 декабря 2018 12:38
120
В Самарской области рабочих мест стало меньше Средняя зарплата составила 32981,6 рублей.
Средняя зарплата составила 32981,6 рублей.

Среднесписочная численность работников организаций в регионе в январе–октябре 2018 года снизилась на 0,7% — до 1018,5 тыс. человек.

Соответствующую информацию опубликовал Самарастат в последнем докладе о социально-экономическом положении региона. При этом среднемесячная номинальная начисленная зарплата сотрудников в январе–октябре этого года составила 32981,6 рублей. Это на 10,3% выше, чем за 10 месяцев 2017 года, пишет СО ОНЛАЙН.

pixabay.com
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Комментарии



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