В Самарской области подорожали яйца, картофель и овощи

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На потребительском рынке Самарского региона в феврале текущего года, как и в прошлом месяце, отмечено сезонное увеличение розничных цен на яйцо куриное, картофель и овощи, в том числе на свежие огурцы и помидоры. Также незначительно подорожали масло сливочное и сметана. Вместе с тем подешевели крупа гречневая, свинина, говядина, мясо кур, сахар и апельсины.Изменений розничных цен на остальные социально-значимые товары повседневного спроса не зафиксировано. Продукты питания первой необходимости представлены в широком ассортименте и ценовом диапазоне, что позволяет удовлетворить потребности всех категорий граждан.По данным оперативного мониторинга в феврале текущего года повышения розничных цен на бензин автомобильный и дизельное топливо в муниципальных образованиях региона не наблюдалось, сообщает МЭРИТ.