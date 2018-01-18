В Самарской области подешевели сахар, крупа гречневая, мандарины и апельсины

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В декабре 2017 года в торговой сети региона продолжили дешеветь сахар, крупа гречневая, мандарины и апельсины. В отдельных муниципальныхобразованиях региона продолжилось сезонное повышение розничных цен на яйцо куриное, свежие огурцы и помидоры.Среди других продовольственных товаров отмечено незначительное удорожание картофеля, моркови, творога, яблок и бананов, сообщает МЭРИТ.