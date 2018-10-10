В Самарской области для пенсионеров установили прожиточный минимум

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Областной кабинет министров одобрил проект закона «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Самарской области на 2019 год».Законопроектом определена величина прожиточного минимума пенсионера в Самарской области в 2019 году в размере 8413 рублей, сообщает пресс-служба облправительства.Напомним, что величина прожиточного минимума пенсионера используется для определения величины социальной доплаты к пенсии, предусмотренной российским законодательством, неработающим пенсионерам в случае, если общая сумма их материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в Самарской области.