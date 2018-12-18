В Самаре традиционно самые дорогие квартиры в регионе

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СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости по городским округам Самарской области в ноябре 2018 года.При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости городских округах Самарской области было проанализировано 12 777 уникальных предложений к продаже, опубликованных в СМИ в ноябре 2018 года.На первом месте по количеству предложений находится Самара с 5 305 квартирами. На втором – Тольятти – 3957 квартир. Замыкает список Похвистнево – 115 квартир.По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области в ноябре 2018 года составила 46021 рублей.Самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно в Самаре – 59320 рублей, самая низкая – в Октябрьске – 23256 рублей.В ноябре лидером по активности рынка с индексом активности 7,3 стал Отрадный. На втором месте Новокуйбышевск с индексом 6,8. Наименее активным в рассматриваемый период был Кинель (индекс активности 3,3). Под индексом активности мы понимаем отношение количества предложений к количеству жителей.Нина Шумкова, руководитель отдела общественных коммуникаций Самарского областного Фонда жилья и ипотеки:За месяц с октября по ноябрь 2018 года средняя удельная цена предложения вторичной недвижимости в городских округах Самарской области снизилась на 3,8% или 1 815 рублей. По отношению к аналогичному периоду прошлого года аналитики отметили незначительный рост - 942 руб. или 2,09%.pixabay.com