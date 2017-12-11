В Самаре по-прежнему предлагают к продаже больше всего квартир в регионе

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Соответствующий отчет подготовлен СОФЖИ.

При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости городских округах Самарской области было проанализировано 13 556 уникальных предложений к продаже, опубликованных в СМИ в ноябре 2017 года.

На первом месте по количеству предложений находится Самара - 5 674 квартиры, на втором с небольшим отставанием – Тольятти с 4 777 квартирами. Замыкает список Похвистнево– к продаже предложено 89 квартир.

По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области в ноябре 2017 года составила 45 079 рублей.

Самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно в Самаре – 56 483 рубля, самая низкая, также традиционно – в Октябрьске – 23 230 рублей.

Наибольшую активность в регионе в ноябре продемонстрировал рынок в Жигулевске - индекс активности (отношение количества предложений к количеству жителей) – 7,3. Самым «пассивным» в ноябре оказался рынок в Похвистнево (индекс активности 3,0). В Самаре активность рынка находилась на уровне 4,9, в Тольятти - 6,7.