Уровень инфляции в Самарской области в феврале составил 100,2%

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Уровень инфляции (сводный индекс потребительских цен по Самарской области) в феврале 2018 года составил 100,2%, в том числе:- на продовольственные товары – 100,4 %;- на непродовольственные товары – 100,0 %;- на платные услуги – 100,2 %.