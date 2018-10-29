Три года бесхозяйственности превратили региональное Минимущество в одну из самых деградировавших структур правительства Самарской области
29 октября 2018 09:51
129
Три года бесхозяйственности под руководством бесконечных ВРИО превратили региональное Минимущество в одну из самых деградировавших структур правительства Самарской области.
Таковы выводы проведенной Счетной платой масштабной проверки, в результате которой выяснились многочисленные вопиющие факты утраты имущества региона, использования собственности не по назначению и продажи за бесценок, пишет СО ОНЛАЙН.
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