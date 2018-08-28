Только около 14% жителей Самарской области обратились за компенсацией по «советским» страховым полисам

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На сегодняшний день за компенсационными выплатами по договорам накопительного личного страхования «советского времени» обратились 161 тысяча жителей Самарской области. Притом, что на 1 января 1992 года в регионе было заключено более полутора миллионов договоров, сумма уплаченных взносов по которым составила 909 млн рублей.«Возможно, кто-то не знает, что может получить компенсации по «дореформенным» договорам накопительного личного страхования, действовавшим на 1 января 1992 года. У кого-то не осталось на руках страховых свидетельств, подтверждающих взносы, и поэтому они не обращаются за компенсацией. Хочу подчеркнуть, – говорит руководитель Центра по организации компенсационных выплат ПАО СК «Росгосстрах» Татьяна Бабурина, – что при отсутствии документов мы можем помочь проверить информацию по договорам. При обращении в Расчетный цент компенсационных выплат надо указать в заявлении как можно больше данных: фамилию, имя, отчество страхователя/застрахованного, вид страхования и хотя бы приблизительно сроки действия договора».Итак, если вы гражданин России до 1991 года рождения включительно, и на 1 января 1992 года у вас был действующий договор по накопительному личному страхованию, обратитесь в «Росгосстрах».