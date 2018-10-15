ТОР «Тольятти» – лидер по количеству резидентов

102

12 октября 2018 года состоялось подписание соглашений с тремя новыми резидентами Территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти». Трёхсторонние соглашения подписали министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, глава г.о. Тольятти Сергей Анташев и руководители компаний-резидентов.В список резидентов вошли три компании. Это ООО «Инновационные системы пожаробезопасности», которое пришло в ТОР «Тольятти» с проектом «Организация производства полного цикла по выпуску инновационных устройств пожаротушения». Заявленный объем инвестиций - 28 млн руб., планируемое количество рабочих мест - 20. ООО «Волжский завод промышленной арматуры» планирует реализовать запуск новой линии по изготовлению гидравлических ремонтно-соединительных хомутов, которые используются для устранения крупных аварий на трубопроводах в кратчайшие сроки без отключения водоснабжения, а также ремонта поврежденных трубопроводов из различных материалов. Заявленный объем инвестиций - 23,6 млн руб., планируемое количество рабочих мест - 20. Третья компания, ООО «Толхотел», планирует открытие гостиницы международного отельного оператора ACCORHOTELS под брендом IBIS уровня 3 звезды. Заявленный объем инвестиций - 227 млн руб., планируемое количество рабочих мест - 45.Налоговые льготы для резидентов ТОР, кадры, прошедшие подготовку на АВТОВАЗе, логистически удобное расположение – совокупность этих факторов оказывается решающей при выборе площадки для новых производств.Дмитрий Богданов поздравил резидентов со вступлением в ТОР и отметил значимость новых проектов для экономики Тольятти: «На сегодняшний день тольяттинская ТОР является одной из лучших в стране. На данный момент 34 резидента занесены в реестр министерства экономического развития РФ. С учетом сегодняшних соглашений их будет 37. Сейчас ведутся активные переговоры с еще 30 компаниями, потенциальными резидентами ТОР «Тольятти». Особенно отрадно наблюдать разнообразную географию компаний и их разносторонность. Интерес инвесторов, особенно сетевых компаний, дает большой стимул для развития».Напомним, инвестиционные проекты ТОР связаны с различными видами деятельности: производство металлоконструкций, теплового оборудования, инструментов, аккумуляторных батарей, изделий из картона. Также представлена пищевая отрасль и проекты в области здравоохранения и в сфере IT-технологий. К вышеперечисленному спектру предприятий по видам деятельности присоединилась сфера гостиничного бизнеса.Сергей Анташев выразил уверенность в дальнейшей успешной реализации проекта ТОР: «Несмотря на сложную внешнеэкономическую ситуацию, наш город развивается хорошими темпами. Но нам еще очень многое нужно сделать, чтобы решить актуальные для Тольятти вопросы по привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест. Мы вместе с областным правительством всегда готовы поддерживать вас и ваши проекты».Напомним, статус Территории опережающего социально-экономического развития Тольятти получил в 2016 году. Сейчас общий объем инвестиций составляет почти 6 млрд руб., в рамках проектов резидентов планируется создать около 5 тысяч рабочих мест, сообщает пресс-служба облправительства.