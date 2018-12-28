ТОР «Тольятти» - лидер в стране по количеству резидентов

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27 декабря состоялось подписание трехсторонних соглашений между Правительством Самарской области, администрацией Тольятти и представителями 6-ти компаний, которые начнут работу на территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти»: «Оди Тулинг», «Поволжский Пищевой Комбинат», «ИнжГеология», «СуперПринт», «Металл Трейд», «Валео Технолоджи Рус».Инвесторы заявляют суммарно о вложении 173 млн. рублей и создании 245 новых рабочих мест.По итогам года в ТОР «Тольятти» 45 резидентов. По их проектам заявлено больше 10 млрд инвестиций и 5 тысяч новых рабочих мест. Это лучший результат в стране!Задача по привлечению инвестиций в Самарскую область - одна из приоритетных для региональных властей. За последний год в губернии сделано очень много по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Одно из важных направлений в этой работе - развитие ТОР «Тольятти». «Мы продолжим поддержку моногорода Тольятти, где функционирует территория опережающего социально-экономического развития. Предусмотренные в Самарской области преференции и условия получения статуса резидента ТОР - самые лояльные в стране», - подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров в своем Послании.Все резиденты ТОСЭР находятся в активной фазе работы, одна половина компаний ведет подготовку к запуску производств, другая уже осуществляет деятельность в городе, сообщает Минэнэрго региона.