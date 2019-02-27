Сызранский завод поставит оборудование для горнодобывающей компании из Хабаровского края

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В начале 2019 года получили продолжение многолетние партнерские отношения АО «ТЯЖМАШ» с дальневосточным АО «Многовершинное» (дочерним предприятием крупной российской горнодобывающей компании «Руссдрагмет»). Поводом для укрепления сотрудничества стал договор на изготовление и поставку корпуса барабана для мельницы ММС 70х23.Взаимодействие завода с этим заказчиком, специализирующимся на добыче и обогащении золотоносной руды одноименного месторождения, началось тридцать шесть лет назад. Тогда сызранские машиностроители изготовили и отправили в Хабаровский край две рудоразмольные мельницы ММС 70х23 для обогатительной фабрики комбината. За годы непрерывной эксплуатации оборудование подверглось серьезному износу, и потребовалась его замена.Согласно условиям договора новый барабан не должен отличаться по основным параметрам от демонтируемого. Он будет установлен в существующие элементы конструкции мельницы. Кроме того, увеличится гарантийный срок оборудования с начала его эксплуатации — он составит 36 месяцев.В настоящее время служба закупок и внешней кооперации АО «ТЯЖМАШ» уже заказала необходимый для изготовления барабана металлопрокат. Конструкторско-технологическая документация имеется в полном объеме и скоро будет воплощена в металле, сообщает Минпромтех региона.